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桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

為促進學童權益，高雄市新上國小試辦延後上學時間。（翻攝自校長王彥嵒臉書）

圖文／鏡週刊

為促進國小學童的學習權益，各地教育局近期陸續推動相關措施，調整現行制度希望能夠獲得更好的學習成效，桃園市教育局這學期開始，在15所小學試辦每週1天30分鐘的「大下課計畫」，讓學生們能有更多時間安排課餘活動；而在高雄市的新上國小，日前經過全校親師投票，自昨（1日）起將上學時間延後20分鐘，學生們只要在8點前到校即可，延後上課第一天獲得不少學童與家長們的肯定。

桃園市教育局自本學年度（110年）起，邀請內壢、南門、西門、三坑、上田、大園、大溪、瑞梅、美華、富林、瑞梅、美華、富林等15所國小，試辦每週1天的30分鐘「大下課」，將第一節下課的時間挪到第二節，等於讓第二節下課從20分鐘延長至30分鐘，讓學生們有更充分的時間可以利用，安排自己的課餘時間。

桃園市政府教育局長林明裕先前受訪曾指出，12年國教素養教育的推動中，下課時間的學習也是重要的一環，教育局鼓勵各校以既有的優勢，與孩子喜愛的方向，多元規劃下課學習活動，例如有學校提供不同的體育項目，像是呼拉圈、巧固球，培養孩子的運動習慣；也有學校提供農園生態教學，讓學生在下課時間進行五感生態體驗。

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據《民視新聞》報導，桃園市西門國小校長王博成舉例說明，在這30分鐘的下課時間內，一年級的學童就會進行像是跳繩、呼拉圈的活動，中高年級則就有樂樂棒球和籃球活動等。這項計畫這學期先從15所學校開始試辦，若情況良好未來有機會推廣到整個桃園市。

而在高雄也有類似上課時間的調整，左營區的新上國小為了讓孩子的作息更符合現今社會，透過全校親師投票，有過半的師長以及超過6成的家長有意願改變現狀，因此學校宣布，自本月1日起試辦延後上學時間15到20分鐘，原本早上7點25分至45分的到校時間改為7點40分至8點，希望這樣的改變能幫助孩子在清晨時段可以更從容準備，用最好的精神迎接新的一天。

高雄市新上國小試辦延後上學時間。（翻攝自校長王彥嵒臉書）

綜合媒體報導，新上國小校長王彥嵒說，這樣的改變是希望能有更好的生活品質，而非深化惰性。有提早到校需求的學生也有安全安置的措施。延後上學的方案將試辦2個月，期末會再評估是否延長或恢復；首日試辦後，家長反應也不錯，直說以前送孩子上課都要趕趕趕，現在可以好好吃頓早餐，多了一些彈性的時間。

時代力量立委王婉諭也指出，許多國家都認為延後上學時間有其必要，在早自習內容與到校時間上，她認為應該採取進一步的措施。她將要求徹查各校早自習自主出席的執行狀況，並訂出全國統一的標準，讓各校共同適用，「上課時數和學習效果並不成正比，與其讓孩子長時間在學校裡，不如讓他們睡飽一點、精神好一點，更重要的提升學習效率，才能讓孩子們能有更多的課餘時間，來探索讀書之外的自我興趣！」


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