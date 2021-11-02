病床數「六都倒數第2」議員關切　鄭文燦：要擴增2419床

▲桃園醫院病床數量六都倒數第二，市議員詹江村關切。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市醫院病床數量，在六都中排名倒數第二！市議員詹江村2日於市政總質詢，對於目前醫療院所建置規劃提出關切。市長鄭文燦指出，市府持續推動醫院新建與擴建，目前有4家醫院規劃新建醫療大樓，總計將陸續擴增約2419床病床，增建完畢後將大幅提高病床數。

鄭市長表示，提高桃園市醫院病床數量，目前桃園亞東紀念醫院增設482床案已獲衛生福利部核定、聖保祿醫院擴建醫療大樓及擴增至449床病床數案也正興建中、國軍桃園總醫院擴增至499床案也獲核定，部立桃園醫院也規劃新建醫療大樓，桃園市總計將擴增約2,419床病床，增建完畢後將大幅提高病床數。

另外，針對受COVID-19疫情影響，詹江村也指出，許多農產品轉為網路平台販售模式，其來源及是否有經過檢驗合格，許多檢驗項目必須送到中央實驗室進行檢測，建議市府研議增設食品檢驗所，為民眾食安把關。

鄭市長表示，田間及集貨場的農產品抽驗是由農業局委外辦理檢驗，今年農業局辦理蔬果農藥殘留抽驗、學校營養午餐食材、茶葉抽驗合計規劃抽驗577件，如果農產品是在蔬果集散地，桃農綜合農產品批發市場及桃園果菜市場每年也有抽查1萬件，衛生局設有實驗室，針對在市面流通的農產品中，比較簡易的食品檢驗項目可自行辦理，如有特殊的食品添加物檢驗項目仍需移送中央實驗室進行檢驗。