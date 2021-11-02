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10個月釀59件事故！國道施工車屢遭撞　高公局揭三大主因

▲國道施工車輛。（圖／高公局提供）

▲國道施工車輛因速度較慢，屢屢發生遭後車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

近期國道施工車輛遭撞事件頻傳，經高速公路局統計，去年國道施工及事故處理緩撞車遭撞交通事故達80件，而今年1至10月底共發生59件，其中移動性施工車輛事故件數達53件、約佔9成，肇事主因多為後方車輛未注意車前狀態、疲勞駕駛或超速行駛所致。

為維護國道行車安全，高公局常會派駐施工車輛進行道路養護，且依據高公局「施工之交通管制守則」需進行交通維持，於工作車後方配置標誌車以警示後方來車，同時配置移動性緩撞設施，加強工作區域人員及機具安全，並於工區上游300至500公尺外側路肩設置標誌車，以提醒用路人前方正進行移動性施工；另工區上游路段資訊可變標誌（CMS）亦會提供下游施工資訊。

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但高公局指出，因施工車輛速度較為緩慢，與主線正常車流車速有差距，若民眾未能注意車前狀態很容易造成追撞事故。例如今年10月7日國道1號南向299k，就因為一部小貨車未注意車前狀態，撞擊正在內側車道進行路容施工的緩撞車，該事故也佔用內、中車道，造成後方車流回堵六公里，也造成兩人受傷。

高公局表示，為避免國道養護作業影響車流，除了撿拾臨時散落於國道的物件外，移動性施工作業將儘可能安排於白天離峰時段，但還請用路人於上述時段行駛國道時，特別留意相關施工資訊確保行車安全。

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