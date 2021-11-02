第一名違規達20次！　高公局公布雪隧10大「龜速累犯」名單

▲高公局利用雪隧內變標誌顯示車輛車牌後4碼，以提醒駕駛加速行駛。（圖／高公局）



記者許維寧／台北報導

國道五號雪山隧道慢速車示警系統於109年底啟用，由於雪隧最低速限為時速70公里，系統也先針對時速低於65公里、車距大於100公尺的小型車提出警示。今天（11/2）交通部高速公路局也公布今年一月至九月間雪隧十大慢速車累犯，其中第一名於九個月間已被測得20次龜速違規紀錄。

根據高公局規定，雪山隧道最低速限為時速70公里，小型車則需與前車保持50公尺車距、大客車則需於前車保持100公尺以上行車安全距離，即便塞車，也須保持20公尺間距。

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交通部今下午舉行例行記者會，高公局交通管理組科長莊國欽表示，雪山隧道慢速車示警系統設置於國五雪隧北向26~27k、20~21k以及18~19k等三處，經統計，今年一至九月間通過雪隧北向路段約有758萬輛次，共示警慢速車達7.5萬輛次約達1%，其中被示警兩次以上的慢速車累犯約有1.5萬輛次，約佔慢速車的20%。

高公局亦根據今年一至九月間搜集的資料加以分析，並統計出雪隧慢速車前十名累犯，其中第一名9個月間已經遭測得20次龜速紀錄，第二名也高達17次，第三、第四名則分別都為16次。莊國欽表示，根據分析，累犯多出現在平日下午離峰時段，平均時速為56公里，平均行車間距約為140公尺。

莊國欽說，針對上述慢速車累犯，會利用雪隧路旁電子布告直接顯示車號提醒車主。但目前雪隧慢速車示警系統仍有5%左右的誤差，因此系統現階段多用於數據分析、提醒為主，並不作為執法取締用，但不排除未來持續分析，或提供給國道公路警察局作為執法參考。

莊國欽也提醒，於國道未壅塞的情況下，若駕駛人車速低於最低速限，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第五條規定，若遭國道公路警察取締，將依「道路交通管理條例」第33第1項第1款處以3000至6000元不等罰鍰，有些駕駛人常常會不自覺放慢速度，還請特別留意。

高公局將持續分析慢速車累犯資料，並適時提供國道公路警察局作為雪隧內執法、勤務編排參考。

▲雪隧十大龜速車名單。（圖／記者許維寧翻攝）