仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

地方中心／高雄報導

網紅鳳梨(吳泓逸)日前爆料，好友刺青師彫博年僅11個月大的女兒送到保母家2天後就疑似遭虐、頭部重創身亡，目前全案警方正在進一步調查，但近日網路上卻傳出保母遭4名男子私刑動粗影片。對此，仁武分局回應，當事人(保母)保留法律追訴權，目前尚未提告，但警方對暴力行為絕不寬貸，必依法偵辦。

▲保母遭私刑影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

刺青師彫博日前將女嬰託付給有合格執照的優良保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡；彫博為此透過好友鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然，但保母究竟是否有施虐行為，目前仍待檢警進一步釐清。

在案件發生後，網路上近日瘋傳一段保母遭到私刑影片，監視器畫面拍下，4名男子到保母住處興師問罪，雙方交談沒幾句，黑衣男子就突然動手賞巴掌，隨後保母更數次被推倒在地，甚至遭踹，整段影片長達7分58秒。

對此，高雄仁武分局今(2日)做出回應，經了解當事人(保母)保留法律追訴權，目前尚未提告。仁武分局呼籲，本案由檢察官指揮偵辦中，警方仍持續配合檢方偵辦；此外，警方對暴力行為絕不寬貸，將依法偵辦。

▼保母先前前往女嬰靈堂下跪致歉，遭轟「沒掉半滴淚」。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▼女嬰父親、刺青師彫博。（圖／記者賴文萱攝）