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單身20年抽中校花直屬「約看電影」結局尷尬了！　網嘆：工具人

▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

▲男大生約學妹看電影失敗了。（示意圖／資料照片）

記者施怡妏／綜合報導

許多夢想上了大學之後，可以談一場轟轟烈烈的戀愛，一名單身20年的男網友表示，上大學後立志要交女友，上個月抽直屬抽到學弟，氣道決定參加校外抽直屬活動，怎料竟抽中校花等級的學妹，聊了一個月彼此互動熱絡，想找對方一起看電影，沒想到結局卻讓男網友超崩潰，網友們全笑翻。

男網友在Dcard上發文，上大學後一直幻想著談戀愛，由於對學姊無感，立志從大二開始努力，上個月系上抽直屬，結果抽中學弟，讓他大傻眼，於是決定參加之前在學校社團看到的「校外抽直屬活動」，沒想到竟然抽中照片逼近校花等級的學妹。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲學妹誤以為原PO要讓票。（圖／翻攝自Dcard）

兩人聊了將近一個月，原PO心想「是機會找她出來了」，剛好前幾天抽到系學會送的電影票，找學妹一起去看電影，怎料學妹卻誤會，以為原PO要把電影票給她，還找了室友要一起去看電影，原PO當下心都碎了，「我想找學妹妳去看電影阿，不是要送妳跟妳室友」，不過，原PO還是把電影票給學妹，讓學妹跟室友去看。

貼文一出，網友們笑翻，「感覺就是被當工具人，學妹表示：這麼簡單就賺到了免費電影票真爽」、「原本還可以自己二刷的，幹嘛送她啦」、「學長，我可以當你的學妹嗎」、「她完全沒有意識到你要約她耶」、「如果試了一兩個月，戀愛好感度刷不起來，建議不要跨級打怪喔」、「學妹從一開始就在閃球啦」。

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