台科大打造「麥塊虛擬校園」！學生可尋寶賞龜又可轟炸學校

▲台科大資工系團隊打造麥塊虛擬校園，（左起為資工系李汭璇、資工系教授鄭欣明、資工所博士班洪晟峯，資工系梁俊彥） 。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大打造出精緻麥塊虛擬校園！繼台大打造麥塊舉辦畢業典禮引起廣大旋風後，台科大資工系團隊利用暑假期間建設出台科大麥塊校園，校園場景已近完全呈現，校內近20棟建築物已完成，不只能提供虛擬校園巡禮，還可在裡面尋寶、打殭屍，甚至炸掉學校。



麥塊（Minecraft）是一款程式語言開發的沙盒遊戲，以自由度和開放世界著稱。遊戲中的特色功能包括探索世界、採集資源、合成物品及生存冒險等。除了在遊戲中維持生命，也能自由地創作建築，或是在客製化的地圖中遊玩，是一款廣受不同年紀層歡迎的遊戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥塊遊戲中的台科大操場。（圖／台灣科技大學提供）



發起人台科大資工系教授鄭欣明表示，看到台大有專屬的麥塊覺得很有趣，因而號召台科大資工系同學們自發性參與，有些同學們沒有玩過麥塊遊戲，也踴躍地熱情投入，最後組成了八個人的團隊，在一個半月的時間內打造出台科大麥塊。



鄭欣明說，台科大麥塊比較不同的是比例更為精細，是50公分一個磚塊的比例，從無到有打造其實遇到不少困難，像是校園建築資料的精確性不好掌握，小到每個道路的寬度，各建築物的組合，建築好拚起來卻出現問題等，因此團隊花不少時間在量測和摸索，最後建設出校園近20棟建築物，校內的圖書館、貝殼聽也能進去走走。除了台科大校園場景都呈現出來外，校園動物也紛紛出籠，像是走到台科大著名的烏龜池都可以看到烏龜在游泳。

▲台科大麥塊不只能提供虛擬校園巡禮，還可在裡面尋寶、打殭屍，甚至炸掉學校。（圖／台灣科技大學提供）



台科大資工系博士班學生洪晟峯說，平常自己多數的時間都待在校園生活，但觀察的沒那麼仔細，比如說以前不會留意這棟大樓有幾層樓、甚至一間大樓一間教室有幾間窗戶，透過打造麥塊可以讓自己了解學校更多地方，更留意細微的地方，也讓自己更有歸屬感。

▲台科大資工系團隊利用暑假期間建設出麥塊校園，校園場景已近完全呈現，校內近20棟建築物也已完成。（圖／台灣科技大學提供）

台科大資工系李汭璇說，自己本來沒有玩麥塊，但覺得這個點子很新鮮有趣而決定加入，自己也花了很多時間看影片、看怎麼蓋、還有寫程式，最難的部分是蓋台科大的帆船大樓，因為有別於方陣的大樓，這棟大樓是橢圓斜面且不規格的形狀，花了最多的時間，此外，自己最希望將第一宿舍蓋的最好，因為自己是住宿生。

台科大校長顏家鈺表示，很開心在虛擬世界中也有台科的校園環境，虛擬的台科大校園環境維妙維肖，是讓大家認識台科大的另一個管道，期待未來在這邊也能有各式活動讓大家互相交流。