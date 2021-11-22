日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

▲【宮崎日向】平兵衛醋柑橘羊羹禮盒（10入）。

圖、文／日向市提供

每年的六月到十月，日本九州宮崎縣日向市的空氣中總散發出一股柑橘清香，果農們慶賀豐收的季節，洋溢著歡笑與汗水，雜揉出來日向市夏天的獨特滋味，而其中最讓人口齒留香的，是平兵衛酢柑橘及日向夏柑橘。

這兩項日向市的特殊農產延伸出來的周邊產品，11／28（日）下午四點在東森購物台CH47，獨家隆重推出！

酸中帶甜的平兵衛酢柑橘 飲品、入菜增添新滋味

風靡全日本近兩百年的日向市平兵衛酢柑橘，是一名叫做長曾我部平兵衛的人，在深山發現後逐漸成為日向市的代表柑橘。

說到它的風味，有人稱呼它「日向萊姆」，口味偏酸，香氣清甜，當地人形容，光是聞到平兵衛酢柑橘的香味，已經能讓疲憊的人精神為之一振。這源自於它含有豐富的八種氨基酸，當它仍是綠色果實時，每一百公克的柑橘汁，就含有81mg的維他命C。

這樣的夢幻酸味果汁，最適合的當然是當作飲料基底，不過，如果把平兵衛酢柑橘汁當作調味醬料，放在海鮮、甜點、肉類、炸雞中入菜，更能把食材的風味，提升另一個境界。

▲【宮崎日向】100%鮮榨平兵衛醋柑橘果汁 150ml、100%鮮榨平兵衛醋柑橘果汁 1000ml。

翻玩日本羊羹新滋味 台灣限定版平兵衛酢羊羹

日本老字號桃乃屋和菓子便發現，有異於日本茶的清淡，台灣茶較為清甜，若搭配甜膩的羊羹，甜味會太重，但把平兵衛酢柑橘的酸度放入羊羹裡，就可以平衡其甜膩感，因此，桃乃屋推出了台灣限定、改良版的平兵衛酢羊羹。

仔細品嘗平兵衛酢羊羹會發現，透明的羊羹內有柑橘綠皮，為了維持小綠皮的色澤及香氣，必須將平兵衛酢柑橘醃漬五年，才能維持其高雅清香品質，作工精細程度，堪比羊羹界的愛馬仕。

冬天品嚐夏天之味 日向夏柑橘沙拉醬

吃橘子要先剝皮的這個定律，在「日向夏柑橘」中，並不適用！

日向市的另一個特產－日向夏柑橘，最大的賣點就是那層蓬鬆質地白色內皮，不苦不澀，甚至帶著微甜味。也就是這個特點，日向夏柑橘拿來製作沙拉醬時，就會把這層白色內皮切碎放入。

2020年，朝日電視台知名節目「MATUKO&有吉KARISOME天國」製作了全日本沙拉醬排名，日向市蜜柑沙拉醬，奪得了第四名。這款具有豐富礦物質及多種維他命的沙拉醬不管是用來醃漬或是拿來拌沙拉，都很合適，也搭配肉類、麵類、炸類等食品。

▲【宮崎日向】日向夏蜜柑沙拉醬 295ml、日向夏蜜柑沙拉醬 1000ml。

日本九州產11穀米 免煮免泡完美比例

日本米好吃絕對有道理，三十年前日本就已經開創了無洗米技術，也就是開米袋即可加水煮食，不須經過兩次掏水、也不用泡，最厲害的是，飯冷了，同樣好吃。

包含十一穀米，滋味豐富多層次，經過精心調配，各種穀物在口中呈現完美比例，加上煮食簡單，不容錯過。

▲【宮崎日向】健康多穀飯。

女力微醺！ 「金賞」粉紅滋味

日向市akugare 14本格焼酎曾獲得兩次金賞、加上三次優質賞，獲獎無數是因為從挑選原料、製程到入口，都是無可挑剔的精準。

首先在原料端，這款燒酌採用18%的米燒酌及82%的芋燒酌，完美比例混合成，再到製程時，雖然是2004年才啟用的燒酒廠，但使用的是老甕壺，傳統與新意皆無偏廢，最後在摻入特有清甜的宮崎山泉水－耳川伏流水，使酒精濃度降至14%，讓酒精嗆辣度降低，溫潤度提升，全面攻佔挑剔的女性味蕾。

日本匠人的味自慢精神，在日向市的農特產品完全展開，回味日本滋味，就要鎖定東森購物台、東森購物網獨家販售！

▲AKUGARE燒酒。