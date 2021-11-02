第5度擔任APEC代表　張忠謀：非常榮幸！我希望可以完成任務

▲APEC領袖代表張忠謀出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）將於11月12日登場，總統府2日上午10時50分於總統府大禮堂舉行「宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。此次仍由台積電創辦人張忠謀任領袖代表，而這將是他第五度代替總統蔡英文與會。對於獲邀代表我國出席APEC，張忠謀表示，「我非常榮幸」。

張忠謀致詞時表示，很榮幸可以擔任代表，很可惜這次又是一個線上會議，是紐西蘭所主持的線上會議，在線上會議裡頭，要跟別的領袖互動的機會，可以說是沒有，但是每個領袖或領袖代表還是有幾分鐘時間來講他的理念，剛剛總統表達理念，要他在會議上講出來，而且是支持、推動的理念，就是要跟CPTPP國家組成工作小組，先密切合作，非常希望能夠加入CPTPP。

經劑復甦方面，張忠謀指出，首先，國際商務旅遊先要恢復，這需要大家都打疫苗，現在疫苗分配還有問題，疫苗分配的確還是有點問題，疫苗分配情形要改善，除了開放國界不要為了疫情又關閉國界；其次，除了開放國界之外，要有自由貿易的精神，這個他在上次7月的APEC特別會議裡頭已經提了，這次會再強調，總之很高興很榮幸總統又要他去APEC當代表，我希望可以完成我的任務。