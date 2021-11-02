國旅券再加碼好康！「1000份住宿券、遊程」大放送　免費住星級飯店

交通部觀光局推出240萬份面額1千元「國旅券」，今天（11/2）完成最後一週抽獎活動，獎號分別為：「32、02、87、93、82、17」。其中32、87已分別於第一週和第二週出現，觀光局也說明，號碼重複出現是為了讓後續登記的民眾也有機會中獎，但先前已登記、中獎已領取的民眾這一次不得重複領取。