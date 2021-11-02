國旅券再加碼好康！「1000份住宿券、遊程」大放送　免費住星級飯店

▲觀光局宣布最新國旅券加碼活動，民眾只要持國旅券至旅宿業使用，即可抽晶華酒店、理想大地渡假飯店等住宿券。（圖／花蓮理想大地渡假飯店提供）
記者周姈姈／台北報導
交通部觀光局推出240萬份面額1千元「國旅券」，已於今（2）日抽出最終60萬份，並於昨（1）日開放民眾折抵。今日觀光局宣布國旅券再加碼好康抽獎活動，總數量超過1000份，包含高級飯店住宿券、旅行社遊程套組、主題樂園及百萬現金等多種豐富獎項。
交通部觀光局局長張錫聰表示，凡持國旅券至旅宿業使用，即可抽晶華酒店、理想大地渡假飯店、礁溪老爺酒店、台北寒舍艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭等30多家觀光旅館，以及中華民國觀光旅館商業同業公會、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、台旅館商業同業會聯合會、台灣星級旅館協會、台灣好協會、台灣民宿協會及中華民國民宿協會全國聯合會等共同提供超過100份之住宿券。
此外，張錫聰也提及，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及獅旅行社亦提供多套「遊程套組」及藍皮解憂號觀光列車體局今年所評選出「2021自行車多元優勝遊程」，亦有多條行程提供優惠；台灣觀光遊樂區協會也提供了多項好禮抽獎，台灣觀巴亦推出滿千送2百活動。相關抽獎方式及獎項資訊可在國旅券抵用平台「國旅券及其他加碼優惠」內查詢。
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