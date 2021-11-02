陸民航業三季度持續虧損　僅這間廉航逆勢盈利

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陸民航業三季度持續虧損 僅春秋航空逆勢盈利

▲▼中國國際航空,國航,B-6513,空中巴士A330,AirbusA330-300,航空業,客機,航班,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,兩岸直航,包機。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸航空業以國航為首的三大航司2021三季度持續虧損。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情持續影響，大陸航空業截至昨（1）日止，包括國航、東航、南航三大龍頭在內的多家航司三季度淨利潤均呈現虧損狀態，僅廉航春秋航空逆勢盈利。業內人士分析，在疫情仍擴散且旅行受限制、全球原油上漲的因素下，四季度各航司情況可能依舊不樂觀，根據市場情況調節政策是各航司需要慎重考量的目標。

▲春秋航空擁有超過80架A320飛機。（圖／記者魏有德攝）

▲春秋航空三季度實現盈利狀態。（圖／記者魏有德攝）

《北京商報》報導，近日，三大航相繼發佈了三季度業績報告，整體來看，幾乎都處於虧損狀態。根據中國國航發布的2021年三季度報告顯示，營業收入約197.94億元（人民幣，下同），同比增長5.24%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約35.36億元，同比增長427.17%。

根據中國東航三季度財報顯示，三季度實現營業收入約177.91億元，同比增長3.61%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約29.54億元。作為大陸三大航空中淨利潤虧損最少的南方航空財報則顯示，三季度實現營業收入約269.19億元，同比增長2.02%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約14.31億元。

以境內航線為主的廉航則是憂喜參半，吉祥航空三季度淨虧損約1.5億元，同比下降177.63%；春秋航空則逆勢突圍，該公司財報顯示，實現營業收入約31.84億元，同比增長14.46%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.49億元，雖然同比下降42.72%，卻是呈現盈利的狀態。

▲廈門核酸檢測,哈爾濱。（圖／CFP）

▲大陸新冠疫情持續，遊客出行意願降低，連帶影響航空業業績。（圖／CFP）

廣州民航職業技術學院副教授綦琦分析，春秋、吉祥這兩間航空公司以窄體機為主，窄體機盈利的能力要比寬體機強，航司的壓力相應小很多，「國際航空客運仍未恢復，所以國際佔比較大的三大航的運力就會受到較大的限制，相比以國內航線為主的春秋和吉祥航空，三大航業績下降的幅度會更大。」

民航高級經濟師王疆民指出，連續的疫情變化極大程度降低旅客出行的意願，一些地區對疫情的防控、旅遊人數減少、航班數量及客座率明顯下降，這是在航空市場運行方面所遇到的問題，「隨著油價的走高，加大航空營運的成本，這是航司目前轉虧為盈遇到的最大問題。」

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