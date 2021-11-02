陸本土確診連4天破50人　江西、黑龍江嚴防成疫情新爆發點

▲黑龍江黑河市中俄邊境進駐機動核酸檢測實驗室。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（2）日通報，11月1日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例71例。其中，本土病例54例（黑龍江、河北、甘肅、山東、內蒙古、江西、青海、北京及寧夏），境外輸入病例則有17例。

▲黑龍江黑河市擴大核酸檢測範圍，防堵疫情持續傳播。（圖／CFP）

本土確診疫情方面，新增的54人分布於黑龍江（黑河市26例、哈爾濱市1例）；河北（石家莊市4例，辛集市4例）；甘肅（天水市8例）；山東（日照市3例）；內蒙古（阿拉善盟2例）；江西（上饒市2例）；青海（西寧市2例）；北京（昌平區1例）；寧夏（銀川市1例）。

據了解，大陸本輪西北疫情經過15天後，包括最為嚴重的內蒙古阿拉善盟在內的部分地區確診人數已呈現持續下降趨勢，不過，東北黑龍江疫情卻仍在升溫，黑河市作為東北本輪疫情風暴中心，確診人數均呈現兩位數，防控形勢仍嚴峻。

值得注意的是，江西鉛山的本土確診案例仍未排查出感染源，新增的2例確診病例是由無症狀感染者轉列確診，截至目前為止，確診人數雖僅有4人，由於該確診案例存在隱形傳播風險，當地政府也持續加強封控及擴大核酸檢測範圍，防止成為新一輪疫情傳播點。