民眾取消AZ第二劑等混打BNT　醫喊「沒必要」且有這風險

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心預告開放AZ混打BNT，對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，刻意取消AZ第二劑，要等著混打BNT，真的是大可不必，AZ兩劑已經很夠用了。

陳昶宇1日在臉書說，原本指揮中心有說第13期要開放AZ第二劑混打BNT，但目前暫時還沒開放，而且現在還沒打到第二劑的，一般都年紀不大，看到不少人在特別考慮要等著混打，甚至取消原本已安排好的AZ第二劑，因此還要等到第14期才能打第二劑，真的是沒有必要。

陳昶宇指出，相信大部分年輕人都已經撐過AZ第一劑發燒全身痠痛，而且也沒併發嚴重血栓副作用，那就穩穩打完沒什麼副作用的AZ第二劑即可，除非AZ第一劑嚴重過敏或不良反應，否則還要再去冒險承受BNT第二劑副作用，可能會再發燒全身痠痛一次，還有機會併發心肌炎（雖然機率極小、但還是風險），有必要嗎？

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▼台灣COVID-19疫苗最新接種人口涵蓋率73.47%。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昶宇認為，再說追求到較高的中和抗體效價，是不是真的就比較能避免突破性感染？有可能，但不確定，而且就算真的被突破性感染又如何，兩劑AZ之後的重症死亡風險就已經非常小了



陳昶宇表示，另外，如果年紀真的夠大，那半年後可能都還要再追打第三劑，那就更不用現在刻意追求混打，如果在等待混打過程當中，不幸又有社區疫情再起，那也是另一個需要承擔的風險



陳昶宇說，所以簡單結論，有排到AZ第二劑就去打，AZ兩劑已經很夠用了，真的第二劑時間點剛好開放，再考慮是否混打BNT即可，無需刻意等待追求。

何時開放AZ混打BNT？指揮中心發言人莊人祥近日指出，將視後續疫苗到貨情形，預計11月開放混打。