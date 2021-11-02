　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民眾取消AZ第二劑等混打BNT　醫喊「沒必要」且有這風險

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心預告開放AZ混打BNT，對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，刻意取消AZ第二劑，要等著混打BNT，真的是大可不必，AZ兩劑已經很夠用了。

陳昶宇1日在臉書說，原本指揮中心有說第13期要開放AZ第二劑混打BNT，但目前暫時還沒開放，而且現在還沒打到第二劑的，一般都年紀不大，看到不少人在特別考慮要等著混打，甚至取消原本已安排好的AZ第二劑，因此還要等到第14期才能打第二劑，真的是沒有必要。

陳昶宇指出，相信大部分年輕人都已經撐過AZ第一劑發燒全身痠痛，而且也沒併發嚴重血栓副作用，那就穩穩打完沒什麼副作用的AZ第二劑即可，除非AZ第一劑嚴重過敏或不良反應，否則還要再去冒險承受BNT第二劑副作用，可能會再發燒全身痠痛一次，還有機會併發心肌炎（雖然機率極小、但還是風險），有必要嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台灣COVID-19疫苗最新接種人口涵蓋率73.47%。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昶宇認為，再說追求到較高的中和抗體效價，是不是真的就比較能避免突破性感染？有可能，但不確定，而且就算真的被突破性感染又如何，兩劑AZ之後的重症死亡風險就已經非常小了

陳昶宇表示，另外，如果年紀真的夠大，那半年後可能都還要再追打第三劑，那就更不用現在刻意追求混打，如果在等待混打過程當中，不幸又有社區疫情再起，那也是另一個需要承擔的風險

陳昶宇說，所以簡單結論，有排到AZ第二劑就去打，AZ兩劑已經很夠用了，真的第二劑時間點剛好開放，再考慮是否混打BNT即可，無需刻意等待追求。

何時開放AZ混打BNT？指揮中心發言人莊人祥近日指出，將視後續疫苗到貨情形，預計11月開放混打。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
直播到一半！「News98」YT無預警下架
仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」　警方回應了
排隊名店「車輛違停」爆炸多！開3000多張罰單　在地人看傻
首波冷氣團！　1圖看大降溫「溜滑梯曲線出現了」
純情男電話追妹「聽到哭泣聲」　竟是女遭房東性侵
約兒老師吃飯泡溫泉！暖爸凍未條「激情啪整晚」　下場曝光網看傻
「統一後，台灣省買房怎麼選？」　陸網紅最看好這城市
國旅券60萬份今最後一抽！　身分證末碼相同爽拿千元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考生注意！大學學測報名今起跑　六大調整一次看懂

睽違1年半！東京單日確診剩個位數　前台大醫：和台灣旅遊泡泡？

民眾取消AZ第二劑等混打BNT　醫喊「沒必要」且有這風險

熱褲妹「美胸狂晃79秒」　影片曝光！0.25倍速看到新世界

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

挑戰首波冷氣團！1圖看大降溫　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

國旅券60萬份今最後一抽！　身分證末碼相同爽拿千元

12星座「年底3大運勢」一次看！命理專家公布走下坡名單

電腦王阿達談「Vtuber」被炎上：可能沒那麼漂亮　粉專緊急道歉

台積電美籍員工來台實習怨「個人不自由」　鍵盤柯南抓出貓膩

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

20211030懷舊廣告大會考！大麥克加了什麼？　聽「林志玲嗲聲」眾人暴動：傳給我♥

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

考生注意！大學學測報名今起跑　六大調整一次看懂

睽違1年半！東京單日確診剩個位數　前台大醫：和台灣旅遊泡泡？

民眾取消AZ第二劑等混打BNT　醫喊「沒必要」且有這風險

熱褲妹「美胸狂晃79秒」　影片曝光！0.25倍速看到新世界

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

挑戰首波冷氣團！1圖看大降溫　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

國旅券60萬份今最後一抽！　身分證末碼相同爽拿千元

12星座「年底3大運勢」一次看！命理專家公布走下坡名單

電腦王阿達談「Vtuber」被炎上：可能沒那麼漂亮　粉專緊急道歉

台積電美籍員工來台實習怨「個人不自由」　鍵盤柯南抓出貓膩

考生注意！大學學測報名今起跑　六大調整一次看懂

直播到一半！　「News98」YT頻道遭停權下架

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

快訊／促轉會批國軍視蔣介石「如君如父」　馮世寬竪拇指：本來就是

開箱／北部最美海景書店！沿陡坡邊看展、玩彈珠　罾仔寮半日遊攻略

股匯齊揚！新台幣早盤升值1.1分　來到27.839元

擦撞轎車後照鏡變「肇逃」　騎士抗罰成功理由揭曉

台股上漲逾百點！半導體千金股領軍　力旺漲幅逾2%

財經HOT 5／台灣跟進Fed提前升息？　楊金龍：觀察3大考量

Suzuki SX4大改款可望年底現身　追加1.5新引擎＋48V輕油電車型

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

生活熱門新聞

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

父驟逝她接手瀕倒老廠　千金逆轉勝

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

鋒面立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

台積電美籍員工來台實習怨「個人不自由」　鍵盤柯南抓出貓膩

入秋最強冷空氣來襲！這天低溫探14℃

母胎單身20年！初戀「突做1事」妹子秒冷感

過30歲身體壞光光「體重直升」！他曝3方法超有效

更多熱門

相關新聞

美國務院PO疫苗抵台照：展現美台關係強韌

美國務院PO疫苗抵台照：展現美台關係強韌

美國履行先前援台250萬劑疫苗後，1日加贈的150萬劑疫苗也抵台；美國國務院發布推特表示，「合作共同抗疫展現了台美關係的強韌」。

東京單日確診剩個位數　醫：和台灣旅遊泡泡？

東京單日確診剩個位數　醫：和台灣旅遊泡泡？

Novavax疫苗開胡！　通過印尼EUA

Novavax疫苗開胡！　通過印尼EUA

新冠肺炎500萬死　成全球3大死因

新冠肺炎500萬死　成全球3大死因

白宮發言人確診　拜登PCR結果出爐

白宮發言人確診　拜登PCR結果出爐

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗陳昶宇

讀者迴響

熱門新聞

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

歐弟前妻爆新歡「帶陳昊森回家過夜」

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

記者洩金宣虎近況「完全放棄演藝生命」

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

純情男電話追妹「聽到怪聲」　竟是女生慘遭性侵

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面