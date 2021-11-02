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日本邊境鬆綁！本月重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

▲▼日本成田國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京成田國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著日本新冠疫苗接種率提高，國內疫情也逐漸趨緩，政府決定分階段鬆綁入境規範，首波將以短暫停留的商務客、留學生和技能實習生為主，居家隔離時間也能縮短至3日，最快在8日就會開始實施。

根據NHK報導，日本政府擬對短暫停留的商務客、留學生和技能實習生鬆綁入境條件，最快在8日就快開始實行，這些旅客在配合企業、團體的管理下，只要商務客已經完整施打政府批准的輝瑞BNT、莫德納或AZ等3種疫苗，居家隔離3天後若PCR檢測結果為陰性，第4天起就能搭乘大眾交通工具出門聚餐；此規定同樣適用於海外出差回國的本國人士。

此外，目前日本每日入境的上線人數為3500人，政府也準備在本月下旬放寬人數，提高至5000人。日本政府1月起暫停所有外國人的新入境許可，《日經新聞》指出，截至10月1日，約有37萬名外籍人士因邊境管制無法入境日本，其中7成是技能實習和留學生。

除了留學機構如語言學校等，因苦等不到外籍學生面臨倒閉外，缺乏勞動力的農林漁業也不斷呼籲，希望政府能夠盡速放寬入境限制。

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