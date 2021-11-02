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違停買 「公正包子」！花蓮科技執法　5個月開出逾3千張罰單

▲花蓮排隊名店「公正包子」每日逢假日民眾大排長龍購買包子，衍生停車亂象。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

花蓮排隊名店「公正包子」每日逢假日民眾大排長龍購買包子，衍生停車亂象。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警方今年5月15日起在中山路7處熱點設置科技執法設備，以24小時錄影取締違規停車，至今近5個多月，共開出7153張罰單。其中在排隊名店公正包子前共取締3125件，占總取締件數43.68%，違規件數驚人。

縣長徐榛蔚1日下午在花蓮縣議會施政報告，對各項施政成果提出報告，實施科技執法後，中山路的交通肇事件數，與去年同時段相比，總件數從147件減少到89件，降幅約4成，顯示科技執法效果顯著。

▲花蓮排隊名店「公正包子」每日逢假日民眾大排長龍購買包子，衍生停車亂象。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼花蓮警方於路口設置科技取締設備，5個月開出3千多張罰單。

依據花蓮縣警察局統計，截至10月25日為止，中山路沿線5個路口科技執法總取締件數7153件，被開單的違規民眾有近6成（59.28%）、共3116件為外縣市車牌；本地車2140件（40.72%）被罰。

▲花蓮排隊名店「公正包子」每日逢假日民眾大排長龍購買包子，衍生停車亂象。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方指出，科技執法設備的鏡頭掛在紅綠燈桿上，鏡頭會「360度轉動」，蒐證範圍廣，民眾車輛停在禁停區域，或違反各項停車規定，包括停車時間、位置、方式、車種不依規定、佔用殘障停車格等，一經拍攝就依照「道路交通管理處罰條例第56條」所以列各款開罰。

值得注意的是，在7153件違規中，排隊名店公正包子前共取締3125件，占總取締件數43.68%。

▲花蓮排隊名店「公正包子」每日逢假日民眾大排長龍購買包子，衍生停車亂象。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方表示，中山、公正路口經常有許多自駕遊客違規停車，下車去買包子，造成後方回堵等交通亂象。

花蓮縣警局向中央爭取新台幣300萬元，今年分別在花蓮市中山路5個路口，包括中山路與中華路路口、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，共設置7處科技執法設備，24小時偵測，若違規停車將拍照取證並逕行取締。

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關鍵字：

包子荷包交通科技執法 公正包子週邊罰單

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