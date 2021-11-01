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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫會見英國、加拿大代表　暢談公投、能源、環境議題

▲▼朱立倫與英國、加拿大駐台代表會面。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫與英國、加拿大駐台代表會面。（圖／翻攝朱立倫臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫今（1日）分別會見英國駐台辦事處代表鄧元翰，以及加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹。國民黨表示，朱立倫持續與外國駐台代表密切互動，會面中也談及日後將與英國及加拿大辦事處互訪，持續加強國民黨對外的連結。

國民黨指出，朱立倫今上午在中央黨部會見英國駐台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、副代表嚴濤暮（Tom Burn）、政治處處長文志康（Leon Man）等，朱立倫與鄧元翰歡談約一小時。會中提到年底公投案等議題，朱立倫表示，台灣人民會用公投充分表達民意，這也是台灣深化民主的一次投票。

國民黨表示，朱立倫在中午也與加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、政經暨公共事務處長呂明銳（Martin Laflamme）、副處長阮明輝（Huy Nguyen）等共進午餐，會中雙方特別對能源轉型議題交換意見，並談及能源已經不只是環境議題，更是經濟及國家安全問題。

國民黨指出，芮喬丹還特別準備寫上中文「恭喜」兩字的蛋糕送給朱立倫，期待國民黨與加拿大持續深化連結與情誼。

國民黨表示，朱立倫上任以來，持續與外國駐台代表密切互動，今天會面當中也談及日後將與英國及加拿大辦事處互訪，持續加強國民黨對外的連結。

▲▼朱立倫與英國、加拿大駐台代表會面。（圖／翻攝朱立倫臉書）

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