超人氣！電音太子蹦跳到福州　兩岸學子PK閩南歷史

▲ 2021年海青節安排台灣電音太子到三坊七巷走跳。（圖／海青節提供）

記者任以芳／福州報導

為期五天的「黃巷·兩岸青年文化交流周」在福州三坊七巷舉辦，今晚（1日）是倒數最後一天活動，吸引不少民眾來體驗濃厚「台客風」。日前，三坊七巷斥資千萬打造對台特色街區，超可愛的電音三太子也請來現場，從早跳到晚。許多福州市民沒看過這樣表演，覺得十分新鮮，也對於台灣特殊文化有更深認識。

本屆「黃巷·兩岸青年文化交流周」有四大主題活動，其中，「經典傳承」兩岸青年非遺展活的內容最豐富，包含舞蹈快閃、傳統服飾展演、兩岸傳統戲曲快閃、茶藝展示；漆藝、詠春拳展演、剪紙、古琴展演。其中，來自台灣廟會特產電音三太子最受歡迎。

裝扮華麗的電音三太子跨海到福州三坊七巷，搭配電音舞蹈大跳特跳，很有台式傳統民俗風情。電音三太子這次也很有誠意，直接穿梭人潮中互動，旁邊還有辣妹啦啦隊助陣，一整天蹦跳到晚上，不少福州民眾第一次見到電音太子的廬山真面目，感受台客的飆舞魅力，搶著拍照打卡。

▼ 福州民眾也很喜歡台灣電音太子 。（圖／海青節提供）

▲台青音樂人齊聚 。（圖／海青節提供）

「嗨動青春LIVE秀」和「街頭音樂人」表演人氣也很旺，主辦單位特地邀請海峽兩岸樂隊和街頭音樂人在黃巷表演。台青音樂人以街頭駐唱的方式呈現，加上現場街道霓虹燈招牌，很有台灣假日街頭熱鬧氛圍。

▲兩岸青年PK科舉常識活動 。（圖／海青節提供）

另外，兩岸青年PK國學活動也在台灣會館啟動，第三屆科舉（朱子）文化雲體驗營活動。就讀福師大台灣學生陳芝瑩表示，「我很喜歡活動金榜題名互動答題，在場學生透過視頻去模擬參加科舉考試，以台灣士子身份答題闖關。部分題目和科舉、朱子文化、福建與台灣的人文地理有關，非常豐富。」

該活動分為福州和台灣會館主會場，外加北京、台北、台中分會場四地同步啓動開營儀式，有1百多名兩岸青年學生參與線上線下活動，加深台灣青年對福州悠久歷史和閩都文化、城市規劃發展，以及提供台青來福州求學就業創業多方面的資訊。

▼ 100多位兩岸學子一起認識閩南歷史。（圖／海青節提供）