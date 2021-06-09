台灣疫情嚴峻　西進台青發起「影片接力」隔海祝禱

▲西進大陸的台青發起為台灣疫情祝禱影片接力。（鄭博宇提供）

記者陳政錄／北京報導

有鑑於近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，在大陸發展的近80多位台灣青年，近日發起錄製「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」的影片接力，盼傳達對台灣親友的關心和祝禱。這群台青呼籲，台灣政府請重視科學防疫，不要再以政治掛帥。

活動發起人、海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇表示，「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」短視頻（影音）徵集活動，發起目的是因有鑑於台灣疫情爆發，全台防疫進入最緊急的時刻，而他們是一群台青、台商、兩岸婚姻和陸生，在台灣還有許多親朋好友，希望透過串聯，一起向台灣的大家加油打氣。

▲西進台青發起影片接力，為台灣疫情祝禱。（圖／受訪者提供，下同）

以下為聲明原文：

有鑑於近日台灣疫情失控，連日百例確診病例，已造成200多人死亡。

我們是一群在大陸的台灣青年，雖然人在大陸，但心繫台灣，擔憂在台親友的健康與安危，我們號召在北京、上海等共17個省市區，近80多位台灣青年自發錄製「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」短視頻進行接力，傳達在陸台灣青年對台灣親友的關心和祝禱。



無論你在哪裡，請和我們一起呼籲：



台灣當局請重視科學防疫，不要再以政治掛帥，不要再以意識形態排除大陸防疫經驗，不要再刻意阻擋各界捐贈及購買的國際認可疫苗；衷心期待疫情盡快過去，兩岸能恢復正向交流交往。



by 一群在大陸關心台灣親友的台青



►修圖修到厭世！這款CP值很可以