福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

▲ 2021年海青節採取線上線下舉行，吸引2千多名台青參加。（圖／海青節主辦單位提供）

記者任以芳／福州報導

從2013年以來，大陸福州海峽青年節今年舉辦第九屆，儘管受疫情影響，活動累計至今吸引近3萬名兩岸青年參加。今年活動採取線上線下舉行，預計參加台青有2千多人。本屆活動最吸引人，為廣大台灣青年甄選1200多個就業崗位，平均年薪達15萬元人民幣，鼓勵兩岸青年來大陸就業發展。

本屆海青節活動內容涵蓋數字經濟、海上福州、鄉村振興、社區營造、非遺傳承、古厝保護、人才交流、創業創新、氣象環保、文化藝術、體育教育等眾多領域，並廣泛邀請台灣青年參與活動設計和組織，預計台灣青年參與活動總人數將超2千多人。

活動現場首次邀請優秀台青參加活動，結合台胞赴大陸施打疫苗、探月工程等熱點話題，分享在大陸創業就業學習、生活的故事，分享兩岸青年在合作抗疫、科技創新、鄉村振興等經歷。

▲本屆海青節為台青甄選1232個優質工作機會。（圖／海青節主辦單位提供）



本屆海青節特地為廣大台灣青年甄選1232個優質就業崗位，平均年薪達15萬元人民幣，換算台幣是64萬多台幣，平均下來月薪5萬多。工作內容有軟件開發、遊戲策劃、教育、醫療等眾多領域，進一步鼓勵兩岸青年來大陸就業發展。

儘管受疫情衝擊，去年海青節如期舉行，今年當然不缺席。兩岸透過視訊連線、多城市多點聯動模式，在北京、上海、成都、武漢、台州，以及台北、台中、馬祖等兩岸20多地設立分會場，預計線上、線下直接參加海青節活動的台灣青年超2千人。

▲本屆海青節兩岸分會場，由去年5個增加到7個。（圖／海青節主辦單位提供）

今年海峽青年峰會的兩岸分會場，由去年5個增加到7個，分別設在台北、上海、武漢、成都、台州、廣州、台中等大陸台青集中城市，與福州主會場互相連線；兩岸學子第三屆科舉（朱子）文化雲體驗營活動將連線北京、福州兩地台灣會館；海峽兩岸（環馬祖澳）海洋生態環保淨灘活動在馬祖設立分會場。

據了解，第9屆海峽青年節由大陸國務院台灣事務辦公室、中華全國青年聯合會、福建省人民政府共同主辦，由福建省人民政府台港澳事務辦公室、福建省青年聯合會、福州市人民政府承辦，以「線上+線下」相結合、多地多點聯動的方式全年舉辦24項活動，其中集中活動4項，系列活動20項。

