美16架A-10C攻擊機「大象漫步」　指揮官：我們知道敵人在看

記者黃翊婷／綜合報導

馬里蘭州美軍基地3日透過演習展示16架A-10C雷霆二式攻擊機「大象漫步」的壯觀畫面。基地指揮官、准將強森表示，他們隨時都可以響應國家號召，保護國家免於敵人侵害，「我們知道他們（指敵人）在看，所以他們也知道我們可以隨時發起戰鬥，這對他們來說是件好事。」

▲16架A-10C雷霆二式攻擊機展示「大象漫步」。（圖／取自DVIDS，下同）

根據美軍防衛資訊網《DVIDS》報導，馬里蘭州美軍基地在3日的演習中，展示隸屬於第104戰鬥機中隊的16架A-10C雷霆二式攻擊機，並在跑道上進行「大象漫步」，顯現飛行員、機場營運以及後勤維護人員的能力。

所謂的「大象漫步」是軍用術語，意思是軍用飛機在起飛前以最緊密的編隊在跑道上集結，通常還會伴隨最小間隔起飛訓練，考驗飛行員的技術和整體空中作戰指揮系統的運作。

基地指揮官、准將強森（Brig. Gen. Paul D. Johnson）表示，這份可以立即產生的空中戰鬥力量有助於促進區域穩定，也能馬上應對任何威脅，隨時響應國家號召，保護國家免於敵人侵害，「我們知道他們在看，所以他們也知道我們可以隨時發起戰鬥，這對他們來說是件好事。我也為飛行員能夠在競爭激烈的環境中，拿出最卓越的表現而感到自豪。」

這次演習不僅展示出A-10C雷霆二式攻擊機的敏捷性以及高機動性，也證實他們具備在尚未收到通知的狀況下，能立即應急升空備戰的實力。

基地副指揮官亨特上校（Col. Richard D. Hunt）表示，當他在跑道上看到機隊的表現，真的為大家感到十分驕傲，「這簡直是一次令人敬畏的戰鬥力展示，同時也證明我們的後勤維護人員是美國空軍中最優秀的人員之一，我們有能力在有需要時，發揮我們在空中力量的全部實力。」