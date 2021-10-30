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向500獻身者致敬！中榮設大愛器捐牆　39周年研討會361位專家參與

記者李忠憲／台中報導

台中榮民總醫院今年滿39年，30日舉行國際研討會，由331位國內專家、30位國外大師舉辦221場次演講。另外，圓滿廣場也新設置「大愛器捐牆」，感謝超過500位器捐者成就大愛。受邀出席的退輔會主委馮世寬表示，希望這面牆讓捐贈者的英靈都能得到安息，也可帶給台中地區居民更好的醫療。

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

▲中榮在圓滿廣場新設大愛器捐牆，退輔會主委馮世寬與院長陳適安等人剪綵。（圖／記者李忠憲攝）

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台中榮總從1982年成立，迄今39年，已是台灣最受民眾信賴的醫學中心及教學醫院。今年初，陳適安教授接任中榮第10任院長，揭櫫「尖端醫療、精準醫療、智慧醫療、再生醫療」為發展目標，特別在39周年院慶舉行創院來首次超大型國際醫學研討會。召集23個部科籌備，內容包含COVID-19防疫及各專科領域的研討，由331位國內專家、30位國外大師舉辦221場次演講。希望與各醫學同好專家分享切磋，提升醫療品質。

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼馮世寬到國際研考會會場，在在場醫護人員打招呼，並聽取醫師講解。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

另外，中榮從2004年成為中區器官勸募網絡責任醫院，器官勸募移植至去年底，已有超過500名器官捐贈者成就大愛。為感謝器捐者無私奉獻，中榮在圓滿廣場重新設置大愛器捐牆，今天上午舉行落成剪綵典禮。現場除有中榮院長陳適安及多位部科主任到場，退輔會主委馮世寬也親自出席。

院長陳適安表示，在歷任院長推動下，器官移植都有蠻好的成就，也造福很多受贈者。我上任後，希望能把風氣在往上提升，基於我們第一期大愛牆已經比較擁擠了，希望有個新的大愛牆繼續傳承這種精神，把大愛置於大自然之下，薪薪相傳，造福中部、台灣地區器官移植受贈者。

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼主委馮世寬與院長陳適安在大愛器捐牆前與受贈者家屬合影。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

退輔會主委馮世寬說，這面牆讓他非常感動，因為假如這面牆是在裡面（指室內），它不會啟發後面想捐贈者的心情。到這裡來以後，你看多麼溫馨，在這些大樹環繞之下，這些捐贈者的英靈都能得到安息。我向院長致敬，也向所有捐贈者致敬，希望這個行動，可以給台中地區更好的醫療，台中地區民眾有福了。

中榮表示，台灣新冠疫情今年5月爆發，在院長集各部長官領導下，迅速提升PCR檢測量能，短短2天改裝成有100床微負壓專責病房及20張重症病床，也是全國第一個承接衛福部「北病南送病人」的醫院，治癒率100%。

除了院長陳適安的心房電燒手術引領全球，中榮各醫療專科也有各種尖端技術引領台灣。開刀技術機器手臂導入，醫生的視野擴大，病患的傷口縮小，提升了病人的治癒率。癌症是國人的第一大死因，中榮在標靶藥物、免疫治療、細胞治療等技術都有豐富經驗並讓癌症緩解率不斷提升。除了手術有機器手臂輔助，放射線腫瘤部也有電腦刀，多角度準確照射消滅腫瘤，避免正常組織的輻射傷害。

中榮也配合中研院進行「台灣精準醫療計畫」，透過10種常見疾病進行百萬人基因檢測，目前已有7萬人參與並提供報告。經由精準的基因檢測，可以得知疾病及癌症的相關風險。中榮也與國家中醫藥研究所合作，建置「中西精準醫學平台」，中榮感染、胸腔內科及傳統醫學科合作建立「新冠肺炎患者中西醫共治模式」。

▲▼中榮39周年慶，在圓滿廣場新設大愛器捐牆。（圖／記者李忠憲攝）

中榮表示，院方致力發展資通訊科技在醫療的應用，在2015和2019年兩度獲得國家醫療品質獎「智慧醫院全機構獎」的殊榮。陳院長就任後，更迅速擴大智慧醫療團隊的研究發展。科技部在今年九月一日成立臺灣智慧醫療聯盟，由陳院長擔任總召集人。本次會議中耳鼻喉頭頸部的達文西手術，就將要透過5G網路展示給各醫院專家進行切磋討論。也希望未來能利用遠距醫療(Telemedicine)或手術，遠端支援友院的機器手臂手術。

再生醫療是新興的醫療技術觀念，主要涵蓋組織與細胞修復、幹細胞療法、免疫細胞療法等。本院去年曾舉行「一次性手術自體軟骨修復技術成果發表會」，幫助膝關節受損患者再創”膝”望。另外心臟血管中心也與清大合作，研發出導電性水膠，用於心肌梗塞部位注射，可減少致命性心室頻脈的發生。如果結合心肌細胞培養成融合補片，貼覆於心肌梗塞部位可以改善心臟電氣傳導、同步心肌收縮，並改善心臟整體功能。研究成果已發表於知名材料期刊

中榮身為領導級的國家醫學中心，39周年院慶國際研討會，共召集了23個部科參與籌備，邀請國內專家331位、國外大師30位參與，約221個演講場次，盛況非凡。歡迎各領域的醫療人員熱情參與，眾星匯聚，榮耀台灣。

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