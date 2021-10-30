高鐵「捐血傳愛」第十年！破1.2萬人響應　12車站送暖時間表曝

▲高鐵董事長江耀宗捐血。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司自10月22日，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區）舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，該活動已邁入第10年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量。

高鐵公司董事長江耀宗親自挽袖捐血，已是自2017年以來第13次捐血，捐血中心特別頒贈感謝狀。高鐵公司為了鼓勵挽袖樂捐，特別推出「台灣高鐵自動摺傘」，捐出一袋熱血即獲傘乙支，捐出第二袋則有其他精美贈品，各站數量有限。

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▲▼高鐵捐血活動開始。（圖／高鐵）

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動於2021年10月22日從台北站開始，透過各站接力的方式，預定於2022年01月14日桃園站告一段落，希望藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力。

高鐵公司提醒，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。如有曾被確診感染COVID-19而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天，另凡接受COVID-19疫苗者不受暫緩捐血限制（限mRNA、腺病毒載體及蛋白次單位(重組蛋白)疫苗）。

▲高鐵捐血活動時間表。（圖／高鐵）