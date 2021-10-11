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快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

▲▼諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）

▲諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）

記者羅翊宬／綜合報導

2021年諾貝爾獎的最後一個獎項－經濟學獎正式於台灣時間11日下午5時45分揭曉，由加拿大勞動經濟學家卡德（David Card）、麻省理工學院的經濟學教授安格里斯特（Joshua David Angrist）、史丹佛大學經濟學教授因本斯（Guido Wilhelmus Imbens）3位共同獲得，共同奪得1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）的獎金。

美國、加拿大勞動經濟學家卡德與已逝的研究夥伴克魯格（Alan Krueger）利用自然實驗研究，提高最低薪資將如何影響就業情況，並分析最低工資、移民及教育對勞動力市場的影響。

安格里斯特為美國麻省理工學院的福特經濟學教授，他在勞動經濟學，城市經濟學和教育經濟學方面躋身世界頂級經濟學家之列，並以利用準實驗研究設計來研究公共政策的影響以及經濟或社會環境的變化而聞名。

安格瑞斯特與因本斯因為對因果關係分析的方法論貢獻，被授予2021年經濟學獎。安格瑞斯特與因本斯的研究證實，可以透過自然實驗得出因果結論，他們研發的框架如今也被觀察性研究（Observational study）的研究者廣泛採用。

今年的經濟學獎得主證明，社會上許多重大問題都可得到解答。他們的解決方案是利用自然實驗（Natural Experiment），也就是現實生活中類似隨機實驗的情況。2021年經濟學獎得主為我們提供關於勞動力市場的新視野，並展現出我們可以從自然實驗得出的因果結論。這項方法已經應用至其他領域，徹底改變觀察研究。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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