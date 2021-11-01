BMW駕駛開錯門　車主一轉頭6千人狂賀「畢生最大榮耀」

記者黃翊婷／綜合報導

一名HONDA車主日前在臉書分享一件趣事，10月30日開車去買飲料時，前方的BMW駕駛竟然認錯車，跑來開他的車門，兩人「四目相交深情對望」之後，對方才發現認錯了，趕忙說聲抱歉並離開，「這位車主，如果您也是廢友，我想跟您說，感謝您對HONDA的肯定。」

▲原PO分享被其他駕駛認錯車的經驗。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，10月30日去買飲料的時候，把自己的HONDA停在一台同色系的BMW 640i後面，買完回到車上不久，竟然有另一名男子跑來打開他的車後門，準備把飲料放到後座，「我轉頭與他深情對望後，他關上了車門，羞澀地跟我說聲抱歉。」

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但讓原PO驚訝的是，那位開錯門的男子接著走到前方的BMW，放好飲料再移動到駕駛座，最後揚長而去，「X，是車主！就他X的是車主！這位車主，如果您也是廢友，我想跟您說，感謝您對HONDA的肯定。」

這篇文章公開至今，已有超過6500名網友按讚分享，畢竟乘客上錯車不稀奇，駕駛自己認錯車就很離奇，大家紛紛留言表示，「很HIGH吧，價差幾百萬被認錯」、「可能是他人生的第一部車，所以意難忘」、「HONDA車主畢生最大榮耀」、「其實他兩台都有，一時錯亂，我也常要回憶一下今天開哪台、停哪裡」；也有網友忍不住吐槽，「有長這麼像嗎？」、「男生怎麼可能搞錯自己的車啦」。