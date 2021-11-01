驚險追捕畫面曝！通緝犯瞎掰遭揭穿　大馬路玩命狂奔下場超慘

記者張君豪／台北報導

台北市大安區辛亥路10月26日晚間發生一起詐欺通緝犯遭盤查時，冒用親人身分證謊言遭警員揭穿後，通緝犯直接玩命跨越辛亥路中央水泥分隔島直闖車流逃命「跑給警察追」所幸值勤警員奮力追趕將他壓制逮捕，驚險畫面曝光，警方喟嘆「真的在玩命！」

▲通緝犯朱男遇警盤查謊報身分遭警揭穿，跨越辛亥路快車道玩命狂奔遭警逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲通緝犯朱男遇警盤查謊報身分遭警揭穿，跨越辛亥路快車道玩命狂奔遭警逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：臥龍街派出所打擊小組巡佐顏裕崇等5名警員，當晚22時50分在辛亥路三段157巷口執行酒測勤務，發現1輛白色自小客車行經攔檢站時形跡可疑，警方攔查請駕駛下車接受盤查，過程中乘客朱男明顯神情緊張且應對不自然。

由於警方核對朱男身分證，發現身分證照片明顯與朱男本人不符；朱男表示「這是我國中的照片、我真的沒有騙你」警員說「你沒騙我？你就是在騙我？你國中就打耳洞？你現在耳洞呢？」朱男瞎掰「我耳洞合起來了」

正當警方打算搜查車輛，朱男深恐身分曝光將被逮捕，立刻跨越辛亥路三段的中水泥分隔島狂奔、警方發現通緝犯逃跑，立即奮不顧身狂追，所幸追逐數十公尺後順利將朱男壓制逮捕。

警方近步追查，發現朱男為詐欺通緝犯，才會故謊冒用哥哥身分證，朱男24日才經台北地檢署發布通緝，25日就遭警員盤查逮捕，警方訊後將他解送地檢署歸案。

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