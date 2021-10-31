幸福！嘉義市振興消費金兩天22萬人領了　已發放4.4億

▲嘉義市普發2千消費金「幸福工程」 發放率高達8成4。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市府昨(30)、今(31)日連續兩天，普發市民2千元振興消費金，帶頭全力「拚經濟、顧民生、搶商機」，共有26萬4348位市民符合申領資格。經民政處統計，這兩天實際發放人數為22萬3224人，初步統計約發放4億4千萬元，發放率高達84%。

黃敏惠表示，感謝市民朋友這兩天，按照通知單上的時間、時段，依序前往指定的發放所領取消費金，全市119處發放所秩序良好、流程順暢，也持續落實防疫工作，展現嘉義市民的高水準素養。

許多市民朋友領到2千元消費金後，紛紛在黃敏惠市長的官方臉書：「勇媽阿惠-黃敏惠」，曬出專屬嘉義市民的現金紅包照，直呼「太幸福了！」、「多2000塊很好用」、「跟過年領紅包一樣開心」、「我嘉義市人，我驕傲」，及「謝謝勇媽，市府無舉債，城市有建設，幸福真有感。」等上百則留言，約有3千多人按讚。

民政處提醒，尚未領取振興消費金的市民朋友，請於11月份的每週五及週六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，務必備妥通知單及相關證件，前往戶籍地所屬之聯合里辦公處領取，亦可利用轉帳匯款，轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載填寫；消費金辦理作業截至11月27日止，預計12月20日後將消費金撥款入帳。若逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。