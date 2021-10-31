嘉義市府攜手中正大學　首次合作校園企業徵才

▲嘉市府攜手大學首次合作校園企業徵才。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與中正大學、嘉義大學首次合作校園企業徵才，邀請特力集團人力資源管理部總監林宛霖於25及26日分別到兩校專題演講，並進行一對一的個人履歷健診及現場受理特力集團企業徵才活動，吸引2校逾百位學生報名參加。



嘉義市政府首次與大專校院攜手，將企業和政府資源帶入校園。特力集團人資管理部總監林宛霖曾就讀於中正大學，這一次以「嘉義關係人」的身分回到校園徵才，也不藏私地從產業趨勢出發，從企業人資觀點談面試題型模組、技巧和探詢重點、履歷的撰寫重點等，並於會後安排一對一個別履歷健診，及現場安排職缺媒合，讓青年可快速了解職缺趨勢和市場需求。



嘉義市政府社會處長林家緯表示，每個在嘉義市生活過的人，都是嘉義的關係人。尤其是又與林宛霖總監曾經是學姐弟的關係，能夠把不同的資源帶進嘉義市，讓年輕人有更多的視角和機會，是嘉義市政府「全齡共享、世代宜居」施政願景的具體展現，未來也將規劃更多青年職涯發展相關的活動，為年輕人創造更多的機會。



嘉義市政府在今年2月1日在社會處成立勞動力及青年發展科，今年首度推出「看嘉本領：青年就業促進暨職場深度體驗計畫」，除了辦理職涯講座、企業參訪之外，也與企業和大專校院合作辦理徵才活動，為15至30歲的年輕人打造未來職涯競爭力。11月仍有許多精采的活動，詳細場次及報名方式請至「嘉義市政府社會處」臉書粉絲專頁查詢。