差點撞「死人」！　賓士3秒急切西瓜閃過騎士　網：僅距離40公分

▲蔡姓網友拍下賓士車差點撞上騎士的驚險畫面。（圖／翻攝中正大學全校版）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中正大學東側校區外25日下午發生一賓士車差點撞上準備騎車進校園的騎士，全程被對向熱心蔡姓同學拍下，他隨後將影片放上臉書「中正大學全校版」，驚險一瞬間的畫面不僅機車騎士嚇呆，也讓他慶幸自己沒有被撞到，他發文提醒同學要注意安全，也提醒有開車的駕駛，高達一噸重的汽車是殺人凶器，至於是否有相關交通刑責仍需警方進一步確認釐清。

▲賓士車差點撞上騎士，機車緊急躲開，賓士車也開到逆向車道。（圖／翻攝中正大學全校版）

蔡姓網友臉書寫下「今天下午，有嚴重超速的惡劣駕駛高速駛過學校東側門（不能確定是不是本校的師生同仁），一位要進入本校的機車駕駛人行經那個路口要等待左轉，馬上被高速突然出現的小客車駕駛嚇到停下來，那位駕駛除了本身已經在道路上高速行駛，經過彎道、學校、路口又不減速，看到要左轉的機車在眼前，只能逆向閃躲，還好機車騎士有閃躲，小客車駕駛也剛好閃過，也沒有撞到在他對向的我。」

蔡姓網友表示，「只有40公分的距離。經查該車車牌曾多次繳銷更換車號，且動保1次，若不是二手車，那很可能是危險駕駛的慣犯，被吊扣牌照後換號復駛。這種有危險駕駛習慣的人，通常會一再地實行。我必須強調，超過1噸汽車是殺人凶器。」

影片中，騎士一度騎過雙黃線要轉進東側校門，卻因為對象賓士車高速開來，讓他一時無所適從停在路中央，而賓士駕駛似乎也意識到機車，因此很快速地在3秒內做下打方向盤切西瓜閃躲的動作，但驚險一瞬間的畫面卻被對向的民眾行車紀錄器拍下。

▲賓士車差點撞上騎士，因此跨越車道閃躲。（圖／翻攝中正大學全校版）

不少網友看完影片表示，「靈車發動，高手在民間，失手在陰間」「我們也在同條路差點被送下去過」「今天剛好在搬家有聽到 ，煞車聲超大的」「跟玩跑跑一樣沒有在剎車的」「小心被撞飛」。

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