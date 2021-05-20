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坐火車「口罩當眼罩」勸不聽！本人喊「睡著沒聽見」：平常會鼻塞

▲▼大學職員搭台鐵口罩當眼罩 嘉縣府：可依法開罰。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲中正大學職員搭台鐵口罩當眼罩，引爆網友怒火（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

記者戴若涵／綜合報導

日前一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上PO文爆料，一名男子搭乘區間車時，竟將「口罩當眼罩」，口鼻全露出來，不少人見狀趕緊上前勸阻他，但該男仍屢勸不聽。PO文曝光後引發眾怒！該男也遭起底是中正大學的張姓職員，張男稱，當時不是故意的，而是在睡覺沒聽見，加上平常會鼻塞，才會將口罩往上推。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上PO文指出，19日上午乘坐區間車從嘉義北上時，見到一名男乘客竟將口罩當眼罩戴，嘴巴、鼻子全都露在外面，讓車上的人看得超害怕，紛紛上前提醒該名男乘客把口罩戴好，「這位老鼠屎於民雄站下車，多次屢勸不聽，請問大家若遇到這狀況會怎麼做？」

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這篇PO文曝光後，讓網友全氣炸，怒轟「自私自利的王八蛋」、「這種可以檢舉了啦」，事後該名男乘客身分曝光，竟是中正大學的職員，中正大學也證實，同時出面道歉，表示後續將會把事件交由懲戒委員會調查，依公務員法規處理，強調絕不會循私。

張男則表示，當時並不是故意的，而是因睡著了沒有聽見，加上平時經常會鼻塞，才會無意間將口罩往上推。針對這起事件，嘉義縣衛生局表示，民眾不戴好口罩且勸不聽，得依「傳染病防治法」開處3000至15000元罰鍰。

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