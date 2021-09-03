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社會 社會焦點 保障人權

女大生失蹤14年男友殺嬤「落網詭笑」　家人深盼奇蹟：等她回家

▲中正大學劉姓女大生失蹤14年，至今行蹤成謎。（圖／資料照）

▲涉殺阿嬤的阮男被捕後，在電梯與警方對談時，露出詭笑。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名就讀中正大學劉姓女大生失蹤14年，台中檢警在她大學同班男友阮哲夫住處發現其郭姓阿嬤的假牙，追出阮男盜領存款、詐領保險金且涉殺阿嬤，台中檢方今天（3日）將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，建請法院求處死刑，對此，劉女家人低調回應「就等結果吧」，仍期待檢警進一步破案，將劉女帶回家。

據彰化刑大承辦員警指出，阮男只承認與劉女是分租的室友關係，否認進一步交往為男女朋友，是否殺害阿嬤時測謊未通過，弔詭的是，問到劉女失蹤測謊「儀器無法判別」，因此進一步猜測阮男非常冷血無情，2人恐怕早已不在人間。

回顧案情，劉姓女大生，2007年離奇人間蒸發，她失蹤前一晚還回家慶祝父親50歲生日，當年6月2日，父親送她到彰化火車站搭車，由阮哲夫到嘉義火車站接她回租屋處；3天之後，劉女搭計程車外出，至今仍失去音訊。

▲阿嬤盼不回摯愛的孫女非常無奈。（圖／記者唐詠絮攝）

▲劉姓女大生的阿嬤，仍深盼孫女平安返家。（圖／記者唐詠絮攝）

劉女失蹤14年，當時劉阿嬤跟劉父問遍各地廟宇神明，堅信她還在人世。阿嬤表示，她問神明都說孫女要10多年後才會回來，「才會跟我們見面，我也是覺得這1、2年大概會回來」；不會想說孫女是被阮男殺害。

劉阿嬤說，她知道孫女上大學有和班上一位長頭髮的男同學阮哲夫交往，還曾經帶回家1、2次。女大生的爸爸也說，有看過對方，「不曾帶回我們家，我有在火車站遇到過他，印象就不好，我怎麼可能讓她帶他回家。」家屬現在只希望人趕快平安回家。

▲中正大學劉姓女大生失蹤14年，至今行蹤成謎。（圖／資料照）

▲中正大學劉姓女大生失蹤14年，至今行蹤成謎。（圖／資料照）

事隔14年，阮哲夫的妹妹發現他擅自提領失蹤多年阿嬤的存款，雙方鬧上法院，檢警進一步展開追查，並在阮男住處搜出骨灰罐內放置阿嬤的假牙，阮男測謊未過，檢察官認定他狡辯，涉有重嫌，依殺害直系血親尊親屬等罪提起公訴求處死刑，目前他仍羈押在台中看守所，9月6日延押期滿，是否續押或交保將視台中地院審理進度。

今天阮男被檢方起訴的消息傳回彰化住家，劉姓女大生家人對此低調說，「就等結果吧」，期盼檢警進一步破案，找到她，而一手帶大劉姓女生大的阿嬤，仍堅信孫女仍活在世上，但無奈地說，「想孫女也沒用、到底是怎樣嘛嘸哉啦」不願多作回應。

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