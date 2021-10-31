開玩笑提聘金…男友直接嗆「妳不是處女不值錢」：願意娶就不錯了

▲試圖用「不是處女」這點來貶低女友。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一名女子抱怨，和男友交往一段時間差不多該談論結婚話題，日前閒聊時講到聘金，她開玩笑地說自己很有行情，怎料男友竟突然蹦出一句「妳又不是處女不值錢了！」她當場愣在原地說不出話，男友還說雖然自己也不是處男，但「我是男的，所以不一樣。」

原PO在爆料公社APP匿名表示，與男友交往過程中都沒大問題，才想說聊到結婚話題，她自稱是用開玩笑的語氣跟男友說，「我姐妹結婚她準老公給了不少聘金呢，你準備給我多少呀？我也是很有行情的哦！」原PO強調自己只是開開玩笑，沒有真的要拿很多聘金，但聽在男友耳裡可不是這樣。

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男友聽完回了一句「妳又不是處女不值錢了，我願意娶妳就很不錯啦，妳還想要聘金啊？」原PO當下震驚到說不出話，沒想到男友竟然用肉體衡量她，不甘示弱地回嗆「那你也不是處男了，你也不值錢？」沒想到男友竟反駁自己身為男性，不能和女性用同個標準看待。

▲原PO被男友雙標、貶低自尊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO生氣表示，交往期間所有花費都是AA制，對方失業時她也不吝嗇給予金錢幫助，想不到男友有這種貶低她的想法，甚至還建議她「應該有自知之明主動降身價，而不是還好意思主動談條件。」

底下留言掀起激烈討論，「標準玩笑開過頭，弄巧成拙，戳到人家的點了，還來取暖...」、「婚前就有那樣的說法，婚後他會怎麼對你…想到就怕」、「說出這種話的男人從根本就不尊重妳，跟這種人談未來就是自掘墳墓」、「還沒結婚就在提處不處女，代表他很介意，所以婚後處不處女的話題，絕對沒完沒了」、「沒事提什麼鬼聘金，聘金是一張通往翻臉的單程車票。」