交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」：不給我好不值得

▲女方改口聘金從30萬變100萬，惹怒男友媽媽。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

傳統結婚習俗男方會給女方大聘、小聘，但隨著時代改變，很多家長認為不需要這些繁文縟節，不過也有些長輩仍堅持不變。一名女子就抱怨，哥哥即將結婚，到女方家談細節時，說好禮金是30萬，沒想到女方晚上就忽然改口要100萬，媽媽不同意，準新娘竟然說「那就30呀！只是我會覺得我好不值得而已」，讓她聽完超傻眼。

一名女網友在Dcard上以「結婚聘金」為題發文，表示哥哥和女方是透過長輩相親認識，女方說先交往看看。不過就她了解，2人一個月只見1~2次，完全沒有情侶熱戀期該有的樣子，交往3年都沒有接過吻，到現在6年了也都沒過夜發生關係，本來女生是不婚主義，拖了很久才點頭要嫁。

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現在哥哥和家人去女方家拜訪談婚事，講到聘金一事時，女方父母一開口就問，「你們說要多少？」原PO的媽媽表示，大聘20萬小聘10萬，餅錢看人數另算。當下大家也都同意30萬元了，但家人有隱約聽到，對方的阿嬤小聲說要100萬，但爸媽並沒有太放在心上。

沒想到當天晚上準大嫂打給原PO哥哥，堅持表示「阿嬤說要100萬」，讓他非常頭痛，媽媽更是火大表示，「說30了還說好啊！你們決定就好，現在跟我說要100萬，要來就來！不來就算了！」

▲原PO的哥哥現在一個頭兩個大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

哥哥轉達給女方，她竟然說「那就30呀！只是我會覺得我好不值得而已」，讓原PO聽完大嘆「未來大嫂還蠻『現實主義』的」，並對哥哥表示，值不值得不能用金錢來衡量。

原PO透露，自己結婚時才收6萬禮金，丈夫娶她時帳戶存款是0，但是因為夠相愛，所以不在乎對方的家世背景。現在家人都很擔心，哥哥娶她到底好不好，媽媽更表示，不是給不出來，是覺得女生不值得那個錢。

貼文引發熱議，不少網友都勸「不要結比較好，不是聘金問題，而是兩人根本沒有愛，只是年紀有了，被家長湊合，放過彼此吧！」、「別結了比較好，感覺沒有很愛」、「不要結比較好，不是錢的問題，但家人出爾反爾+女生扛不住長輩這真的很糟糕。和你哥哥結婚這麼委屈，她去找別人吧。」、「建議你們去看一下親戚不計較，你哥女朋友以後大概會跟天送的老婆一樣」、「別結了吧，這100萬搞不好只是個開端」。不過也有網友認為，結婚是2人的事，講好就好，妹妹不該干涉太多。