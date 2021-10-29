說好聘金30萬「當晚改喊100萬」　男方妹傻眼：我只收6萬就嫁了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友發文表示，老哥和未來嫂子準備結婚，雙方家人也見面談論細節，原本講好聘金30萬元，怎料女方事後改口，要求提高到100萬元，讓他們一家十分錯愕，「擔心哥哥娶了她到底好不好，也覺得女生不值這些錢。」

女網友在Dcard提到，哥哥即將結婚，上禮拜父母跟他去女方家正式拜訪，談論訂婚的一些習俗禮數，說到聘金這塊，一開始女方父母直接拋球，「你們要多少？」而爸媽則開口大聘20萬、小聘10萬，餅錢另計。

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當下雙方達成共識，不過女生的阿嬤則在一旁很小聲地說，他們那的禮數要100萬，但男方父母假裝沒聽到，繼續吃飯；沒想到，當晚回到家以後，女生突然來電告知，「阿嬤說要100萬。」

一席話讓男方家傻眼，身為妹妹的她不禁感嘆，「我只收對方小娉6萬就嫁人了，老公娶我戶頭是0，我們也是朝著同個目標努力前進著，我說夠相愛的人不會在意對方的聘金多少、家世背景怎麼樣，沒聘金直接去登記，現在也很多人都這樣，真的在於你們到底有沒有很愛。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原po透露，哥哥和女方是透過相親認識，一個月只見1-2次面，「交往到第3年都沒親過嘴，到現在交往6年了是有親嘴過，但連過夜出去玩都沒有過，上床更不用說。我哥想娶，女生並沒有想嫁，哥哥還給她1年時間考慮，女生也是在那年的最後一天才答應，答應之後又拖了1年。」

最後，她也直言，「其實100萬聘金對我家來說是小事，但真的是給人的感覺問題。媽媽說了一句，不是我們給不出來，是女生這樣子她覺得不值得那個錢，也擔心哥哥娶她到底好不好，全家人都擔心了起來。」

對此，網友們紛紛回應，「不要結比較好，不是聘金問題，而是兩人根本沒有愛，只是年紀有了，被家長湊合，放過彼此吧」、「別結了吧！這100萬搞不好只是個開端」、「趕快換一個了啦，當自己商品是不是」、「其實女生只是不想嫁、故意刁難你們吧」、「沒有很適合，為什麼硬結婚？結了再離婚有比較好嗎」、「人家看起來很不喜歡你哥，根本不想結婚，應該是被趕鴨子上架隨便開高價碼」。