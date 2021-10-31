老爸在家「她不敢上廁所」！　淚曝暗黑原因：膀胱不正常了

▲女網友悲曝不敢在家上廁所，原因引網友驚呆。（圖／翻攝自DCARD）

記者邱晟軒／綜合報導

家家有本難念的經！有一名女網友竟然因為爸爸一句難聽的話，嚇得不敢在家裡上廁所，發文悲嘆「長期憋尿感覺膀胱都要不正常了！」貼文曝光後，立刻引起許多網友看傻直呼，「妳爸有什麼問題啊！」

「不知道有沒有人有這種情況？」有一名女網友昨（30日）在網路論壇發文表示，自己就是不敢在家上廁所，因為家裡有男生（爸爸），之前上廁所的聲音被爸爸聽到，就被說了一些難聽的話，真的覺得非常非常不舒服，尿尿的聲音和換衛生棉的聲音真的很不想被聽到，在家都等爸爸不在或者睡著的時侯才敢去上廁所，可是長期憋尿真的感覺膀胱都不正常了，無奈詢問，「有人有什麼好辦法嗎？」

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▲女網友悲曝不敢在家上廁所！（圖／翻攝自DCARD）

悲慘貼文曝光後，立刻引起許多網友感到不可思議，紛紛回應「天啊抱抱妳！我覺得有點可怕」、「如果以後能力允許的話還是搬出去吧 ！這樣生活壓力太大了」、「憋尿很嚴重不可以再憋尿了！你跟爸爸相處得很不好嗎？」、「你爸很有病」、「他要說就去說，不要因為這件事憋尿，身體健康比較重要」、「尿道炎真的超級無敵世界痛！別管其他人想什麼」、「完全不用管臭老男人的發言」、「傻眼我到底看了什麼？」、「妳爸好怪異，但妳千萬不要憋尿，傷身體！」

也有許多網友給予原PO建議，「上廁所的時候往前坐，在水上噗一張衛生紙，這樣尿尿聲音較小，換衛生棉的時候，可以等沖水的時候一起換或是開水龍頭」、「我習慣先丟個1.2張衛生紙到馬桶裡，聲音會小很多，衛生棉的話可能只能放音樂了」、「先按沖水然後趕快上」、「開著水龍頭！」、「要不要試試看上廁所時放音樂什麼的？雖然感覺有點怪但至少可以蓋住聲音，如果以後能力允許的話還是搬出去吧，這樣生活壓力太大了」。

▼網友全看傻了！（圖／翻攝自DCARD）