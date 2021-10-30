吃麥香魚一打開「0毛孔高顏值」震驚了！網友5星讚嘆：好欠搓

▲原PO打開漢堡盒，眼前一幕超療癒。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「麥香魚」是麥當勞的夯品之一，跟很多漢堡不同，麥香魚的漢堡皮上並沒有芝麻，也比較容易出現凹痕，所以見到這一幕，讓她覺得超療癒。有女網友在《Dcard》發文「這個顏值可以嗎？」說她點了一個麥香魚，打開紙盒蓋後驚呆「竟然看到在熱門板會出現的高顏值麥香魚！」也讓其他人直呼「想搓！」

這位女網友文中貼出照片，「喔某！太久沒吃麥當勞，今天打開竟然看到在熱門板會出現的高顏值麥香魚！好可愛！跟大家分享喜悅！」只見原PO的麥香魚漢堡皮超光滑，外皮完整又漂亮，幾乎沒有一點瑕疵或凹痕，甚至還有點反光，看上去彷彿黑糖饅頭。

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▲▼這漢堡皮也太光滑了吧！（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，就有人驚呼，「今日運氣：五顆星」、「我覺得她夠格代表台灣去參加麥當勞世界小姐，但她這麼完美我會不忍心吃她欸」、「完美！好想枕著它睡覺」、「我懷疑是不是只有麵包皮」、「有點像木魚……好光滑」、「好渾圓好欠打。」

也有網友笑呼，「感覺有點毛孔粗大」、「有毛細孔但整體還算光滑，給個88吧！色澤導致整體有種乾硬感」、「在座的各位顏值都輸給一個漢堡」、「高顏值給過，但你捨得吃嗎」、「看縮圖以為是黃金奇異果，好口愛」、「一瞬間以為是我教授的頭」、「好想一拳給它敲下去壓扁！」