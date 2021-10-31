哪款零食停產最可惜？　鄉民一致淚推「它」：屌打OREO

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絕版零食「鄉民一致忘不了」　淚喊快復刻：根本屌打OREO

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲哪款零食停產最可惜？話題引鄉民議論紛紛。（圖／翻攝自Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣曾經出現過許多經典零食，然而隨著時代及環境的變遷，不少產品早已被廠商汰換停產，成為了許多過來人難忘的好滋味。對此，就有網友發文回憶起學生時代吃過的一款神級零食，不過卻再也買不到，大呼懷念，也讓他好奇詢問「哪些零食停產最可惜？」

有網友在批踢踢八卦板發文表示，國中時期有在福利社看到一個內餡是巧克力的小塊零食，真的很好吃，小時候要挑零食都會挑那個，但過了那麼久應該是停產了，再也買不到，於是好奇詢問眾人，「想問大家哪些零食停產會覺得很可惜，很想再吃一次？」

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲絕版零食歐斯麥獲得網友一致好評！（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻釣初許多網友大推歐斯麥巧克力餅乾，紛紛回應「歐斯麥巧克力」、「歐斯麥好吃，當初跟奧利歐（OREO）很競爭」、「還我歐斯麥花生夾心餅乾啊...」、「歐斯麥真的好吃，拜託趕快回來」、「歐斯麥吧，之前被可口併了還是有買過，結果不見了」、「歐斯麥比OREO好吃多了」、「歐斯麥屌打OREO」、「歐斯麥太好吃了！」

也有網友淚推其它絕版零食，「條子杯杯！嗚嗚嗚」、「牛奶口味乖乖QQ」、「米奇餅乾CP值超高，不見後難過超久」、「還我CITY城市沙拉棒」、「現在沒有森永巧克力球了？！哭」、「麥當勞奶昔」、「想念森永巧克力球」、「乖乖桶裡面的芋頭小泡芙」、「說到小小的絕望，絕對不能不提當年的大罐品客」。

據了解，歐斯麥過去曾是南僑企業子公司「南新食品」創立，後來和可口奶滋一樣賣給了卡夫集團的納貝斯克，就和Oreo、麗滋變成同一家族。

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