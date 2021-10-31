5年救了3155隻野生動物！　急救站曝「受傷和人類活動有關」

▲穿山甲尾巴傷口雷射治療。（圖／特生中心提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站統計近年來野生動物救傷數據，自2016至2020年處理傷病野生動物達3155隻，包括黑面琵鷺、台灣黑熊、石虎、穿山甲等瀕危保育類野生動物。特生中心表示，多數受傷動物都和人類有關。

特生中心指出，其中保育類野生動物石虎與穿山甲救援數量飆升，特生中心急救站每年醫療野生動物數量超過600隻，救傷數量越來越多，多數動物受傷「與人類活動有直接相關」，如車輛撞擊、撞擊玻璃、鳥網、獸鋏、犬隻攻擊、與中毒等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣黑熊傷口處理。



特生中心急救站於1993年創立，特生中心表示，迄今已醫療處理超過11000隻野生動物。急救站全年無休，不論是受困山豬吊的台灣黑熊、獸鋏的石虎、遭犬攻擊的穿山甲、肉毒桿菌毒素中毒的黑面琵鷺，鄰近住家的受傷麻雀及白頭翁，都是特生中心急救站醫療救傷對象。

特生中心提到，急救站自2007年加入林務局野生動物急救收容團隊，積極提升國內傷病野生動物救援醫療品質、發展獨特多樣的野生動物教育推廣活動，也與宗教團體合作「傷癒野生動物放生計畫」，改善不當放生活動。

特生中心表示，急救站占地2公頃，設有先進的野生動物醫院，以及各種動物的療養與訓練籠舍，提供最完善的傷病野生動物醫療、照養、復健，以及野放前訓練的服務，除此之外還有舉辦多元教育體驗活動，是國內最重要的野生動物救傷保育教育基地。