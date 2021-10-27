台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

▲台灣黑熊現蹤 。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）



記者許展溢／台北報導

花蓮富里有農民通報，田區疑似出現黑熊蹤影，該區盛產有機稻米，不少當地人驚奇發現小熊疑似在吃稻穗，富里鄉農會宣布，要包下這位「貴客」光顧的稻田，讓小熊吃到飽。農委會主委陳吉仲今（27日）表示，林中沒發現黑熊足跡，已在該地點周邊架設紅外線相機，將密集追蹤這隻黑熊可能活動跡象。

陳吉仲今下午在臉書指出，台灣灣黑熊半世紀來首度現身海岸山脈，昨天下午有花蓮富里的農民通報，田區出現疑似黑熊蹤影，他當下立刻拿出手機遠遠錄影，經獸醫初判應為剛獨立且健康的個體。這隻黑熊在田裡走動一陣後，就跑進了旁邊的次生林。

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陳吉仲說，花蓮林管處立即成立專案小組，會同野灣野生動物保育協會前往勘查，並第一時間通知發現地點的吉拉米代部落及永豐村、豐南村村長，向所有獵人周知附近暫時禁止放置陷阱和打獵，也請居民配合工寮不要放食物，垃圾、廚餘及飼料要妥善處理，確保家禽及狗不會吸引到黑熊，若有發現熊蹤馬上通報。

▲陳吉仲說，作為政策重點的台灣黑熊，3年投入8521萬元。（圖／記者屠惠剛攝）



不過，陳吉仲提到，勘查隊後來回報，現場沒有發現黑熊排遺、毛髮及腳印，林中也沒有發現黑熊足跡，已在發現地點周邊架設紅外線相機，將密集追蹤這隻黑熊可能的活動跡象。另外，也向通報人表達感謝，並估算農損以進行後續的生態補償，同時在當地發送熊鈴、鳴笛喇叭和防熊噴霧。

而為加強野生動物保育，陳吉仲表示，近年來大幅提高預算，從2019年到今年，已投入超過3.17億元，針對22種瀕危野生物種辦理族群生態調查、棲地改善、防止路殺、生態給付及保育宣導，其中作為政策重點的台灣黑熊，3年來就投入了8521萬元。

陳吉仲強調，保育有成，是政府部門、專家學者、公民團體，以及最重要的在地居民和部落獵人共同努力的成果，要特別再向國人宣導，如果在野外發現黑熊，請保持冷靜，絕對不要恐慌，多數情況下黑熊都會自動避開人類活動的地方，並請一定要通報各地林管處，或打1999向地方政府通報。