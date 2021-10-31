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被笑夜宿凱道很寒酸　羅智強曝費用！嗆民進黨「砸5800萬超有錢」

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

12月18日將舉行4大公投投票，國民黨副秘書長羅智強發起「夜宿凱道49天」活動，於昨（30日）晚間開跑，並於每天早上5時繞行總統府。對於民進黨昨天在桃園舉辦公投宣講，羅智強公布夜宿凱道的花費，並諷刺和民進黨5800萬的超豪華說明會相比，夜宿凱道寒酸酸到丟人現眼。

羅智強今（31日）表示，完成了第一天的凱道夜宿，「我看到綠營笑我們寒酸，是的，和偉大超有錢、狠砸5800萬辦100場大造勢的蔡英文、民進黨相比，我們真的很寒酸」，事實上，凱道夜宿49天，在黨內會議提出來的時候，就已經告訴秘書長，國民黨糧草籌措不易，這個活動自己會自籌經費，不花國民黨的錢。

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天,立委蔣萬安也到場相挺。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副秘書長羅智強發起夜宿凱道49天，立委蔣萬安也到場相挺。（圖／記者李毓康攝）

羅智強指出，就像之前接任國民黨革命實踐研究院院長一樣，自籌革實院活動經費，除了不支薪水、自捐80萬，還幫革實院募款一千多萬，過去一年多，革實院的活動，幾次的環島宣傳、街頭演講以及大家看到的變形金剛，都是從他募來的經費支應，而他接任國民黨副秘書長後，除了不支領薪水之外，這次的凱道夜宿49天，他也決定自籌經費，幫忙減輕國民黨的負擔，「因為國民黨真的很窮，不像民進黨有金山銀山、還有國家資源做後盾」。

羅智強提到，由於禮拜三才正式開始籌備這個活動，籌備時間不到３天，非常倉促、也來不及募款，預估49天的活動，希望總經費壓在150萬元以下，這些活動經費一部分是從我出書《百萬網紅不是夢》的收入支應，一部分是朋友的贊助。

借凱道路權的費用，羅智強說明，當初以為每天3萬元保證金，以為49天下來要147萬，還打電話給長年力挺他的一位老師，先借150萬支應保證金，後來發現搞錯金額，實際上是每2天要押3萬元的保證金，約75萬，最後先退回超借的75萬，還好保證金可以退，等公投之後再把錢還給老師。

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天,立委蔣萬安,洪孟楷等人到場支持。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強發起夜宿凱道49天，立委蔣萬安、洪孟楷等人到場支持。（圖／記者李毓康攝）

「所以，我們的凱道夜宿很寒酸嗎？是的」羅智強說，和民進黨國家機器的大鯨魚相比，和民進黨5800萬的超豪華說明會相比，和民進黨10多億用人民納稅錢堆出來的大內宣密帳相比，凱道夜宿簡直寒酸到丟人現眼，「但民進黨不要笑我們，因為民進黨不要忘了，以前你們也是街頭出身，你們也有過打赤腳的日子，富貴莫嫌貧賤人，比財力，國民黨和羅智強比不上財大勢大的民進黨，但比決心、比志氣、比毅力，現在的我們，是民進黨的千倍萬倍」。

羅智強批評，民進黨早就忘了街頭，吃香喝辣，也不會知道露宿凱道的感覺，所以早就忘掉人民的付託，才會背叛公投、背叛食安、背叛藻礁，以為金山銀山、金彈銀彈，就能夠隻手遮天、顛倒是非，就用1218的4大公投，擊破民進黨的傲慢、懲罰民進黨的背叛，「我會繼續夜宿街頭，直到公投投票的那一天」。

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