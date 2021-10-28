人夫車禍遇色女「旅館肉償」！他開門驚覺中計　法官：你可以拒絕

▲人夫車禍遇女騎士獻身，沒想到一場精心設計的棋局已悄然揭幕...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名黃姓人夫開車被楊姓女騎士輕微追撞，見對方誠懇道歉，又頻頻示好，便答應詳談賠償事宜，怎料楊女主動色誘，還全裸幫他打手槍，但正宮妻子和徵信社人員早在門外等著抓姦。事後，黃男發現楊女是徵信社負責人，頓時恍然大悟，出庭時稱遭「設計離婚」，但法官斥責他大可拒絕性誘惑，本月20日駁回上訴。

黃男表示，他2019年7月30日在住家附近被楊女騎車輕微追撞，本想交由保險公司處理，但楊女堅持互加通訊軟體，又佯稱在台中工作，希望能進一步詳談更好的賠償方案，請求他不要辦理出險。同年9月，楊女兩度要求見面吃飯，詳談賠償事宜，席間卻主動點酒，還邀他到駁二特區散步，但期間幾度不勝酒力，頻頻倒向、貼近他懷中。

黃男展現紳士風度，主動提議載楊女到高鐵站，但楊女不斷表示酒醉頭暈，希望能躺下休息。他回憶，當時他把人送到附近旅館後，讓女方自行開房、上樓，自己則準備離去，怎料楊女以身體不適為由，要求他陪伴上樓，以避免意外。他幾度以不妥為由拒絕，但楊女一再堅稱自己身體不適，他便在半推半就的情況下進房。

黃男進房後，把人安頓好，準備離開。不過，楊女趴在床上，要求他幫忙按摩，隨後發出陣陣呻吟，「我好熱」、「裙子好緊」，一邊慢慢脫掉全身衣物，直至全裸。黃男見狀傻掉，禁不住楊女用肉體不斷磨蹭，最終放任女方幫自己手淫，「當時情境無法拒絕...或許情慾被挑動起來，就射了...」

▲人夫坦言，他沒能禁住誘惑，最後還是「射了...」（示意圖／記者許力方攝）

完事後，女方稱休息後可自行返回台中，黃男便走出房門，怎料妻子、岳母及一眾徵信社人員早在門外守候多時，立刻持攝影機衝上來狂拍。妻子捉姦在床後，原先對黃男和楊女提告求償60萬元，但不久後無故對楊女撤告。

黃男感覺事情不對勁，追查才發現楊女竟是另一家徵信社的負責人，不僅隱瞞在新竹工作的事實，還佯稱自己在台中工作，因此懷疑妻子找人演戲設局，故意製造他外遇事證，以利打離婚官司，更何況妻子委託的徵信社確實提供「設計離婚」的服務。

黃男說，他與妻子結婚多年，育有1子1女，但2018年意外發現妻子有婚外情，對方便一再逼迫離婚，甚至提起離婚訴訟敗訴。如今他不肯放手，想給未成年子女一個完整的家庭，曾多次遭妻子辱罵「你去死吧」、「滾出我的生活」 、「討厭看到你」、「離婚想快辦一辦」、「噁心」、「看到你就想吐」等語，還在2019年4月被趕出家門。

黃男指出，關於事發當天，起初妻子說是徵信業者通知他岳母，2人才一起前往旅館，而且岳母也在偵查中表示，是有熱心人士自願幫忙關切他的行蹤，但最後又改口是妻子委請徵信社，前後供述矛盾，懷疑妻子和岳母一起委請徵信社設局，讓他陷入不正當關係，以製造可以離婚的事證。

法官認為，即便楊女動機不純，是出於「設計離婚」目的，但被告已經是成年人，身為有婦之夫，當聽到楊女要求按摩時，理應知道這個請求已經逾越男女一般交往分際，屬於男女朋友或夫妻間的親密行為，再者被告行動自由未受任何限制，大可拒絕女方暗示性誘惑，或立即離開現場，然而被告卻任由女方撫摸，屬侵害配偶權之故意，因此駁回上訴。

不過，法官考量黃男財產僅數百萬元，妻子則有千萬元，並審酌妻子痛苦、配偶權受侵害程度，本月20日駁回上訴，維持一審判決，黃男仍應賠償妻子6萬元，全案確定。至於離婚訴訟部分，目前尚在進行中。

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