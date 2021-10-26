人妻想摸ㄋㄟㄋㄟ！又讓小王「愛死妳的嘴」…夫見火辣對話綠炸

▲台中人妻外遇，向小王嬌喊「想要摸你的ㄋㄟㄋㄟ」，令丈夫心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫發現，妻子突然開始注意起打扮，與他的互動不若以往親密，因此起了疑心，1月間他發現妻子手機內竟有不少與小王的鹹濕對話，這才確認自己已綠雲罩頂，決定向小王提告求償20萬元，日前判決結果出爐！

擔任廚師的人夫主張，與妻子婚後生活堪稱幸福美滿，但一年前他發現，妻子較為注意打扮，不僅與他的互動不像以往親密，還時常無故出門數小時，期間聯絡不上人，令他起了疑心。

他1月間更發現，妻子手機內竟有與其他男人的對話，對方還傳訊，「寶貝我睡了晚安愛死妳的嘴巴」、「強X妳」、「我想抱緊妳」等露骨言論，妻子也回覆小王，「愛你」、「愛你寶貝」、「我想要摸你的ㄋㄟㄋㄟ」。

除此之外，人夫指控，小王甚至還傳送洗澡時一絲不掛的裸體照給妻子，顯見2人應該已經發生肉體關係。另外，妻子與小王除了頻繁利用LINE互相噓寒問暖外，小王還說過，想帶妻子遠走高飛2個人生活的話語，足見小王明知妻子是有夫之婦，還發展出不倫戀，讓他痛苦不已，決定提告求償20萬元精神撫慰金。

針對人夫的控訴，小王未在言詞辯論日到場，也沒有提出書狀為自己發聲，台中簡易庭勘驗各項事證後，認為小王確實與人妻交情匪淺，判他應賠償人夫10萬元，全案仍可上訴。