兩岸歌聲跨海峽　同心讓愛看得見

記者趙禕/上海報導

一場由兩岸近百支合唱隊伍共同參與的跨海峽兩岸愛心公益活動「讓愛看得見，你我來實現」，今天在兩岸歌友同聲齊唱「讓愛看得見」的歌聲中圓滿落幕。透過愛的歌聲傳遞彼此的關懷，讓處在疫情中的兩岸同胞都能感受到溫暖與希望。



▲跨海峽兩岸愛心公益活動「讓愛看得見，你我來實現」，今天圓滿落幕。（圖／記者趙禕攝）

做為新冠疫情後兩岸首個大型愛心公益活動，今天也透過視頻連線的方式，讓兩岸的小朋友們在雲端相會；不過為了配合兩岸的防疫工作，只有部份團隊代表參與活動，但是整個活動現場還充流了歡樂與溫馨的氣氛。由於一場疫情阻礙了兩岸交流交往，於是上海市台胞服務中心、上海小熒星藝術團、上海市普陀區「蘇河水岸」文化旅遊節組委會共同舉辦這場活動，希望以音樂為媒介傳遞愛與能量，攜手海峽兩岸音樂、合唱愛好者用歌聲更深層次地傳遞這個世界的溫度與魅力。



▲兩岸的小朋友們透過視頻連線在雲端相會。（圖／記者趙禕攝）

本次活動從今年4月10日展開，吸引了包括上海台商子女學校、上海普陀區新普陀小學、由自閉症孩子組成的「舞岸合唱團」等多個青少年及兒童合唱團，以及曾受邀參加上海辰山音樂節開幕和慶祝中共建黨100周年活動演出的紅羿合唱團、上海覺群文教基金會合唱團等成人合唱團共同參與。

▲上海紅羿合唱團等參與活動。



▼上海小熒星集團董事長徐浩。（圖／記者趙禕攝）



本次活動主辦方之一的上海小熒星集團董事長徐浩向所有參加、支持、幫助本次大賽的社會各界人士表示衷心感謝。位在台北會場的建安國小校長楊智堅表示，希望透過交流讓孩子們擴大學習視野，讓學習更深化，通過交流結交到更多朋友，讓他們的生活能夠發光發熱；參與本次活動的上海台商子女學校校長陳俊男也表示，通過這次活動用音樂傳達的方式，讓海峽兩岸的心接在一起，相信未來兩岸的關係一定會越來越好。

▲台北建安國小校長楊智堅。（圖／記者趙禕攝）

今天活動上還有海峽兩岸的七個團隊上台表演，用歌聲交流在海峽兩岸的小朋友心中埋下友誼的種子。大陸知名鋼琴演奏家孔祥東還在現即場即興創作演出了一段攸揚動人的愛心鋼琴曲。上海市台辦副主任、上海市普陀區副區長王珏等人也為參與活動的團隊頒發獎牌。

▼大陸知名鋼琴演奏家孔祥東現即場即興創作演出愛心鋼琴曲。（圖／記者趙禕攝）



▲上海市台辦副主任、上海市普陀區副區長王珏等人為參與活動的團隊頒發獎牌。（圖／記者趙禕攝）

▼在新冠疫情爆發時向武漢愛心捐款的企業及單位獲頒感謝狀。



活動最後在參與活動的兩岸團體同聲齊唱「讓愛看得見」歌曲，兩岸會場還分別投出代表愛心的大氣球，讓現場所有人一起傳球象徵兩岸愛心傳遞。主辦方也期待未來能繼續舉辦這樣的大型愛心公益活動，讓愛的歌聲在兩岸传达温暖与希望。



▲兩岸團體同聲齊唱「讓愛看得見」及傳遞愛心球。（圖／記者趙禕攝）