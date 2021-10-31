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成功阻詐+安撫跳橋男　南投2警花為民服務績優獲表揚

▲南投縣警局評選表現優異員警劉俐均予以表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警局評選表現優異員警劉俐均予以表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

曾姓民眾今年7月時遭詐騙集團竄改銀行帳密，及時獲南投中興分局警員劉俐均協助，保住帳戶內147萬血汗錢，另呂姓民眾則在同月份意圖到南投市軍功橋上輕生，南投分局警員柯亭君機警安撫並適時將他拉回橋面、保住一命；南投縣警察局辦理今年第3期（7至9月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，2名美女員警雙雙獲選為「警察局級」績優人員。

南投縣警局表示，曾姓女子於7月5日報案稱詐騙集團多次撥打住家電話，佯稱是中華電信客服人員、165反詐騙員警、檢察官，指其積欠電信費用、個資遭盜用，且涉有擄人勒贖、在國泰世華銀行帳戶有不法金流等；曾任中興分局偵查佐的劉俐均當日值班，先請曾女登錄各家銀行網路銀行及E動郵局，結果發現元大銀行、台灣銀行及郵局的帳號密碼已遭到詐騙集團竄改。

▲詐騙集團索取竄改曾姓女子網路銀行帳密，員警劉俐均及時阻止存款流出。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團索取竄改曾姓女子網路銀行帳密，員警劉俐均及時阻止存款流出。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉俐均隨即協助曾女聯繫元大銀行，再請她登錄華南及台灣銀行網銀，使其網路銀行鎖定無法使用，另請備勤警員林高本陪曾女到光明郵局直接辦理帳戶停用；曾女於隔天確認各家金融帳戶內的存款未遭詐騙集團提領，亦未有不明金流匯入，劉俐均的積極作為也成功攔阻險遭詐騙的147萬餘元。

柯亭君則是在7月20日下午2至4時擔服巡邏勤務，於3時許接獲勤指中心通報，在南投市中興路軍功橋上有民眾欲跳橋自殺，隨即火速趕往現場，發現呂姓男子坐在橋邊、雙腳已跨越護欄，險象環生；她擔心動作太大刺激呂男，先行安撫其情緒並緩步靠近，待雙方距離適當後，配合同仁迅速將呂男拉回橋上安全位置，並控制其行動。

▲▼男子欲跳橋輕生，南投分局員警柯亭君等人及時救援化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子欲跳橋輕生，南投分局員警及時救援化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子欲跳橋輕生，南投分局員警柯亭君等人及時救援化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局陳弘霖、南投警分局柯亭君獲得南投縣警局績優人員表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而待警方持續查詢其個資並通知家屬到場時，呂男先是沉默不語，接著再度情緒失控而往馬路狂奔，柯亭君及時拉住呂男加以制止，並依法將他帶返派出所實施保護管束、避免自殘行為；爾後待其姑姑到場並取得其同意後，轉報救護車將吼叫痛哭的呂男送往草屯療養院強制就醫治療，並隨車全程戒護，家屬對警方協助不斷表達衷心感謝。

縣警局指出，2名員警為民服務表現優異，將由局長黃永至親自頒發獎金及獎牌；其中柯亭君對為民服務工作不遺餘力，已連續2期當選「警察局級」績優人員，將提報至內政部警政署，請署長頒獎表揚。
 

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