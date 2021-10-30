天冷吃火鍋「鮑魚免費送」！健保卡「後4碼相加」送同等數量

▲問鼎推出健保卡後4碼相加，可換同等數量的九孔鮑魚活動。（圖／翻攝問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

氣溫下降好有感，讓人開始想要吃熱騰騰的火鍋！馬辣集團的「問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋」推出新活動，體恤沒有抽到各種加倍券的民眾，只要4人同行，就可以讓1人以身份證後4碼相加，換取相同數量的「九孔鮑魚」。

問鼎在臉書發文，為了讓沒抽到加倍券的「天棄之人」變成「天之驕子」，問鼎全台分店11月1日起到11月30日，推出健保卡左下角證號後4碼相加，可獲得免費同等數量的「九孔鮑魚」活動。

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▲問鼎高雄店獨家推出身份證後4碼換肉的活動。（圖／翻攝問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋臉書）



活動提及，只要4人以上同行，同桌每人位成人消費滿900元，就可以參加這活動，推舉出4人內的其中一人秀出健保卡參加，但須前1天訂位，告知參與哪一項活動，「贈品每桌限兌一次，恕無累贈；亦不可同組拆桌、併單」。

此外，問鼎高雄義享店也舉辦獨家活動，只要將身份證後4碼相加，就可獲得同等數量的「屏東活菌豬五花」或「美國choice頂級牛胸腹肉片」，且只要2人以上並消費滿800元就可以參加，活動期間為10月28日到11月24日。

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