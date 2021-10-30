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社會 社會焦點 保障人權

貨車開一半「瓦斯鋼瓶摔車」！邊滾邊冒白煙…公司認了有疏失

記者柯振中／綜合報導

台北市一名貨車駕駛29日載著瓦斯鋼瓶，準備從新北前往台北天母，途中卻因為卡榫松拖，導致20多支瓦斯鋼瓶滑落，在馬路上滾動，且還因此洩氣。事後業者坦承疏失，後續會加強檢查，並叮嚀司機，避免類似狀況再發生。

張姓司機29日晚間5點多，開車載著34支瓦斯鋼瓶，準備從淡水前往士林天母，行經大度路三段時，貨車右側的貨斗門板卡榫突然鬆脫，導致20多支鋼瓶散落一地。

▼小貨車載34瓶瓦斯鋼瓶，竟在大度路撒出20瓶，警方緊急動員搶救瓦斯鋼瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小貨車載34瓶瓦斯鋼瓶，竟在大度路撒出20瓶，警方緊急動員搶救瓦斯鋼瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

依據影片畫面，從車上掉下以後，鋼瓶沿著馬路向前滾動，甚至還有瓦斯外洩的狀況，當時正好是下班時段，路上車輛來往頻繁，畫面相當恐怖。

所幸關渡派出所就在附近，員警全員出動，與消防人員合力將鋼瓶移除，路上人車也極力閃避，因此沒有釀成傷亡。

▼瓦斯鋼瓶滾一地，還有鋼瓶氣體外洩，所幸沒有造成傷亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小貨車載34瓶瓦斯鋼瓶，竟在大度路撒出20瓶，警方緊急動員搶救瓦斯鋼瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

處理完鋼瓶的問題，警方也依照相關法令，對張姓駕駛開出罰單，並呼籲載貨上路的駕駛們，事前務必確實檢查，以維護安全。

事件發生後，瓦斯公司也坦承，確實有疏失，會發生這種狀況，是因為繩子長期劣化，未來會加強檢查，也會叮囑司機，隨身攜帶訓練證明書，避免類似狀況再度發生。

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