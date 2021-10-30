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不滿歐盟火上加油支持　中國外交部警告立陶宛：勿做不可挽回決定

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

針對歐盟主席日前力挺立陶宛與台灣互設代表處，中國外交部30日下午在官網回應，提醒立陶宛「恪守同中國建交時所作莊嚴政治承諾，不要做出不可挽回的錯誤決定。」

國務院台辦副主任劉軍川29日在第四屆國家統一與民族復興研討會致詞時表示，台灣的財政收入盡可用於改善民生，引起關注。中國外交部30日也針對台灣議題，在官網發聲明，向立陶宛發出警告。

近日歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聯名表示，立陶宛與台灣互設代表處不違反歐盟的一中政策。兩人指出，歐盟不接受威脅、政治施壓，將反擊這種行為。

中國外交部發言人汪文斌30日回應記者提問如下：

提問：據報導，日前歐洲理事會主席和歐盟委員會主席聯名覆信歐洲議會和歐盟國家議會部分議員，就立陶宛宣佈同台當局互設代表處遭中國批評表達關切，稱此舉沒有違反歐盟的一個中國政策，針對歐盟成員國的施壓不可接受。中方對此有何回應？

回答：一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中國同所有建交國發展關係的政治基礎。我們堅決反對台當局在國際上製造「兩個中國」和「一中一台」的圖謀，堅決反對建交國同台當局進行官方往來。

中國敦促立陶宛政府恪守同中國建交時所作莊嚴政治承諾，不要作出不可挽回的錯誤決定。歐方應當採取正確立場，防止干擾中歐關係健康發展。

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