草東鼓手亡檢警追倒數18小時　房務中午開門大驚：前一晚仍領餐

▲草東鼓手蔡憶凡30日遭房務人員發現陳屍防疫旅館。（圖／記者宋良義攝）

記者邱中岳／台北報導

知名樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡在30日遭房務人員發現在飯店房間內上吊輕生，警消獲報後到場發現蔡已經明顯死亡，最後通知家屬到場，據房務人員指出，蔡入住時要求不用提供早餐，29日仍有開門取走晚餐，但是30日中午送午餐時，卻發現沒有人回應，才開門進入查看，驚覺她已輕生。而晚餐到午餐的這18小時，到底發生什麼事，檢警將著手調查。

據了解，26歲的蔡憶凡是知名樂團「草東沒有派對」的鼓手，因近期到大陸舉辦演唱會，10月25日返台後入住忠孝西路一段的防疫旅館，原定在11月8日解除隔離，但是卻在5天後遭發現在飯店內上吊輕生。

據悉，蔡女入住時向飯店要求不要提供早餐，所以飯店僅提供晚餐以及中餐，29日晚上飯店人員前往送餐時，蔡女還有開門領取餐點，但是直到30日中午，飯店人員要送午餐時敲門，蔡女卻沒有回應。

▲房務人員表示，房客要求不要提供早餐，前一天送晚餐還有看到人，隔天中午送餐卻無人回應。（圖／記者李毓康攝）

飯店人員開門察看，驚覺蔡女已經倒臥飯店房間內死亡多時，警消人員身穿防護衣進入查看，發現蔡女上吊輕生，身上已經明顯出現屍斑，警方也立刻通知家屬到場。

家屬聞訊趕到，因為蔡女在防疫旅館進行隔離，所以不能前往認屍，但根據身份資料初步確認，家屬到警所製作筆錄相當難過，父親表示，知道女兒從中國返台。

據了解，蔡女精神狀況不穩定，又加上近期寵物愛犬過世，可能是因此想不開，所以選擇在飯店輕生走上絕路，目前遺體也將移至第二殯儀館暫時冰存，由檢察官擇定相驗時間釐清死因。

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