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正妹深V抄佛經、外送跳熱舞！陸網「媛媛不絕」詭異亂象掀隱憂

▲大陸佛媛。（圖／翻攝陝西法治網）

▲佛媛抄寫經文擺拍，胸前深V若隱若現。（圖／翻攝陝西法治網）

記者閔文昱／綜合報導

大陸網路繼「佛媛」之後，又出現病媛、農媛、菜媛、幼兒媛等「名媛」，以穿著暴露服裝出現在寺廟、醫院、學校等地方，拍攝影片博取網友目光，達到高流量的目地。對此，有陸網就認為，網紅為了流量遊走在法律邊緣，甚至無視社會觀感，長期下來不僅會對網路生態造成惡劣影響，更會影響許多青少年的價值觀。

綜合陸媒報導，大陸網路社交平台前陣子興起「佛媛風」，不少網紅打扮成名媛，穿著高貴奢華的服飾在寺廟禮佛，甚至高調炫富，之後又出現一些正妹網紅穿著病號服，化著精致的妝容，在社交平台上稱自己患病的「病媛」，還有其他類似的菜媛、外送媛等，疑似都以誇張怪異的手法，以獲得大眾關注。

▲▼短裙黑絲「外送媛」當街熱舞影瘋傳。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲短裙黑絲「外送媛」當街熱舞。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

《網易》評論指出，這類「名媛」都有一種「炫耀性消費」的意味，她們在影片中表現的大多不是她們真正的日常生活，而是一種偽裝的表演，這是因為虛榮心在作祟，然而這樣的行為卻能成功吸引更多網友關注，有流量後就造成這股亂象層出不窮，形成惡性循環，不僅對網路生態帶來惡劣影響，更會影響青少年的價值觀。

▼杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝微博）

▲杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝微博）

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