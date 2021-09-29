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大陸網紅扮「病媛」撈錢！化濃妝住院擺拍　再光速痊癒

▲大陸網紅濃妝扮「病媛」 。（圖／翻攝自健康時報）

▲大陸網紅濃妝扮「病媛」 。（圖／翻攝自健康時報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路興起病態現象，一些正妹為了博點閱，穿著暴露的服飾在寺廟禮佛，該現象被成為「佛媛風」。沒想到，繼「佛媛」之後，網上又出現了一批「病媛」，這些正妹網紅穿著病號服，化著精致的妝容，在社交平台上聲稱自己患病，但不久後就會突然痊癒，然後分享術後復原心得，以此向網友推薦疤痕修復貼、保健品等產品。

據《健康時報》報導，在某社交平台上，這些網紅們穿著病號服，化著精致的妝容，神色甜美在醫院的病床上躺著。下方的介紹則聲稱，自己患癌症、抑鬱症等疾病。

一名網紅稱，自己做了甲狀腺手術，切除了脖子上的腫塊，術後脖子上有明顯傷疤。之後，這名網紅向網友分享了自己的祛疤經驗，並推薦某品牌的疤痕貼、手術貼和疤痕凝膠。她稱，堅持使用可像她一樣，使疤痕消失。

點開上述網紅的主頁後發現，此前，該網紅還分享過自己剖腹產後去除疤痕的經驗，介紹的也是上述品牌的產品。

▲大陸網紅濃妝扮「病媛」 。（圖／翻攝自健康時報）

還有一名「網紅」稱，自己先做了乳腺結節手術，後來又做了甲狀腺癌手術。之後，她分享了自己術後恢復期，服用的某保健產品，並在介紹中稱，「該產品可有效抗癌。」

在這些網紅的「生病住院期間」，不少留言的網友向罹患疾病的網紅表達了同情，並祝願其盡早康復。

對此，北京市某醫院的醫生表示，一般情況下在公立醫院住院是禁止帶複雜的化妝品，「最多就是洗面奶或者肥皂。」他怒斥，「醫學是一門神聖的學科，醫院是救死扶傷的場所。這些人為了博關注、引流、漲粉、帶貨，聲稱自己身患重病，在醫院裡化妝擺拍，既是對醫學、醫院的褻瀆，更是對承受病痛折磨患者們的不尊重。向消費者或病友們推薦某些未經權威機構認證過的產品，更是涉嫌虛假宣傳。」

對上述情況，抖音、小紅書也都先後表態，第一時間已啟動專項檢查，清理違規內容，封禁類似帳號，淨化網路空間。

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關鍵字：

佛媛病媛

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