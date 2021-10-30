「草東沒有派對」鼓手輕生　等不到演唱會！粉絲崩潰：我不退票





▲東沒有派對鼓手（左二）驚傳陳屍防疫旅館。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

獨立樂團《草東沒有派對》鼓手蔡憶凡今（30）日被人發現陳屍在防疫旅館房間，經業者發現後報警，警方趕抵現場時，蔡女已經明顯死亡多時，得年26歲。消息一出震驚許多人，之前因為疫情關係，一延再延的演唱會也看不到了，不少網友哭喊，「演唱會好不容易等到沒管制了」、「不敢相信這是真的」。

蔡憶凡30日被人發現陳屍在防疫旅館房間，櫃台人員立刻打電話報案，警消立刻趕往現場，經過調查後發現他早已死亡多時，初步了解，蔡女目前正在進行居家檢疫，疑似在中正區防疫旅館中上吊輕生，確切死因仍待釐清。

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事實上，草東沒有派對原本2020年5月要在台北小巨蛋舉辦首場演唱會《不都媽生的 6.0》，當時卻因疫情嚴重，他們主動提出放棄檔期，好不容易今年重新申請到5月22日的時間又因為疫情升溫，無奈二度延期，如今又傳出鼓手逝世的消息，讓粉絲相當錯愕又難過。

當時延期消息一出，許多網友留言支持，表示絕對不會退票，「這是我兒子20歲的生日禮物，絕對不能取消，我搶得好辛苦」、「我會繼續等」、「退學也不要退票」、「我不退！等到我結婚生子我都等」、「不退，我要一直都在」、「要我退票是不可能的」。如今傳出噩耗，讓許多粉絲心痛，「不是吧，演唱會還沒開欸」、「哭啊，演唱會延期又發生這種事」、「是不是等不到演唱會了」、「太突然了，RIP」。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼當時傳出演唱會延期消息，粉絲堅持不退票，繼續等。（圖／翻攝自「草東沒有派對」FB）